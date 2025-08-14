El método de Ángela Aguilar para transformar su cuerpo tras perder peso

Ángela Aguilar no entrena para encajar en estándares, sino para sentirse bien consigo misma. Además, suma la música y el tiempo en familia.

Ángela Aguilar sabe lo que significa enfrentar el estrés y sus consecuencias físicas. Tras un periodo de críticas constantes en redes, llegó a perder cerca de 10 kilos en tan solo un mes, una transformación que no fue producto de una meta fitness, sino de la ansiedad y la presión.

Ángela Aguilar enfrentó críticas y perdió peso En una entrevista, confesó que la experiencia la llevó a replantear sus prioridades. Comprendió que la salud no solo depende de la alimentación, sino también del cuidado mental y del equilibrio diario. Por eso decidió adoptar un plan de ejercicio enfocado en fortalecer su cuerpo, recuperar energía y volver a sentirse en control de sí misma.

angela Ángela Aguilar va al gym. Actualmente, combina rutinas de gimnasio con clases de pilates junto a su hermana Aneliz. Estas sesiones se realizan en un estudio especializado en entrenamientos de bajo impacto y alta intensidad, que trabajan todo el cuerpo y mejoran la postura, la coordinación y la resistencia muscular.