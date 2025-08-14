Presenta:

Napsix

|

Ángela Aguilar

El método de Ángela Aguilar para transformar su cuerpo tras perder peso

Ángela Aguilar no entrena para encajar en estándares, sino para sentirse bien consigo misma. Además, suma la música y el tiempo en familia.

Napsix

Ángela Aguilar aboga por el pilates y pesas.

Ángela Aguilar aboga por el pilates y pesas.

INSTAGRAM @angela_aguilar_

Ángela Aguilar sabe lo que significa enfrentar el estrés y sus consecuencias físicas. Tras un periodo de críticas constantes en redes, llegó a perder cerca de 10 kilos en tan solo un mes, una transformación que no fue producto de una meta fitness, sino de la ansiedad y la presión.

Ángela Aguilar enfrentó críticas y perdió peso

En una entrevista, confesó que la experiencia la llevó a replantear sus prioridades. Comprendió que la salud no solo depende de la alimentación, sino también del cuidado mental y del equilibrio diario. Por eso decidió adoptar un plan de ejercicio enfocado en fortalecer su cuerpo, recuperar energía y volver a sentirse en control de sí misma.

Te Podría Interesar

angela
&Aacute;ngela Aguilar va al gym.

Ángela Aguilar va al gym.

Actualmente, combina rutinas de gimnasio con clases de pilates junto a su hermana Aneliz. Estas sesiones se realizan en un estudio especializado en entrenamientos de bajo impacto y alta intensidad, que trabajan todo el cuerpo y mejoran la postura, la coordinación y la resistencia muscular.

En el gimnasio, aprovecha pesas libres, bandas y máquinas para trabajar grupos musculares específicos. El pilates, en cambio, le ofrece un entrenamiento más controlado y consciente, ideal para reforzar la estabilidad y prevenir lesiones. Juntas, estas prácticas favorecen la ganancia de masa muscular y ayudan a contrarrestar la pérdida de peso que sufrió.

Archivado en

Notas Relacionadas