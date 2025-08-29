Carmen Barbieri cansada de recibir amenazas luego de la detención de la madre de Ayelén Paleo

Luego del escándalo mediático por la encarcelación de la madre de la bailarina, Carmen Barbieri expresó la angustiosa situación que vive por extraños llamados.

La madre de la bailarina Ayelén Paleo, Elizabeth Rodrigo, fue encarcelada tras ser acusada como partícipe de una organización delictiva dedicada a la explotación de personas con fines de esclavitud sexual, que despliega sus actividades en tres jurisdicciones del país. Este suceso resonó con fuerza en la figura de Carmen Barbieri, quien en el pasado compartió labores con la artista, y quien se manifestó de forma categórica sobre las negativas vivencias que atravesó con ella, un resentimiento que perdura hasta el presente.

La impactante revelación afectó de tal modo a la conductora que, el pasado jueves, decidió no presentarse en su espacio televisivo Con Carmen, emitido por El Nueve. La noticia le hizo revivir el perjuicio que significó para ella la irrupción de Paleo en su vida privada, un episodio que culminó con la disolución de su vínculo matrimonial con Santiago Bal, después de 25 años juntos.

A través de un mensaje de voz dirigido a su colega en el programa, Guille Barrios, la artista justificó su ausencia: "Hoy no voy a poder estar en el programa por un tema de un resfrío que empezó liviano. Lamentablemente, por este caso de esta madre y esta hija que salieron ahora con esta novedad horrorosa y yo siempre sigo pagando los platos rotos".

Carmen Barbieri consternada por los llamados que recibe tras el escándalo con Ayelén Paleo. Video: El Nueve

En el mismo tono de desahogo,y refiriendo a presuntas amenazas añadió con firmeza: "Me siguen llamando, me siguen insultando, llamadas de desconocidos, me siguen diciendo cosas, no voy a tener nunca paz, mientras estas personas tengan teléfono y puedan insultarme".