Carmen Barbieri apuntó contra Ayelén Paleo tras la detención de la madre de la vedette

La madre de la vedette y mediática Ayelén Paleo fue detenida en la causa por presunta red de trata de mujer mayores de 18 años que se encontraba operando en Buenos Aires, Santa Fe y La Pampa. Esto desató fuertes repercusiones y una de las figuras en opinar fue nada más ni nada menos que Carmen Barbieri.

En el programa de Yanina Latorre informaron al respecto y posteriormente mostraron la nota con la conductora de El Nueve: "Le hicimos nota a Carmen Barbieri porque en realidad fue la causante (Ayelén) de la separación de Santiago Bal y Carmen Barbieri".

Lo cierto es que la comediante apuntó fuertemente contra Ayelén al opinar sobre la situación: "Que haya justicia, para mí ya hubo justicia divina. Yo la veo a la mamá de esta señorita con esposas, con la policía, debe estar sufriendo mucho Paleo por su mamá". También sacó los trapitos al sol y contó que Ayelén amenazó a su madre.

Video: Carmen Barbieri opinó sobre la madre de Ayelén Paleo

"Yo también sufrí por mi mamá cuando ella la amenazaba y el hermano también, esto pasó hace mucho tiempo. Ahora que la veo, digo que debe estar sufriendo como sufría yo cuando la amenazaban a mi mamá", reveló Carmen Barbieri respecto a la detención de la madre de Paleo.