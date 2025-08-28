La empresaria fue contundente en el diálogo que tuvo con Nazarena Vélez en LAM.

La mediática fue tajante al hablar sobre el tema. Foto: captura de video/ Telefe.

Wanda Nara regresó al país luego del viaje de trabajo en Estados Unidos y volvió más recargada que nunca. La empresaria se desató ante los medios de comunicación y realizó declaraciones contra Mauro Icardi y dejó en claro que su caso se parece al de Prandi.

"Decidí separarme y es un calvario, hay muchos paralelismos con el caso de Julieta Prandi. Yo viví violencia de género, tres veces me dejó encerrada. Hubo violencia con todos, hay muchas situaciones que ustedes no conocen", comentó la conductora de Telefe.

Tras estas declaraciones, Wanda Nara volvió a romper el silencio y lo hizo en LAM. Nazarena Vélez le consultó sobre el tema: "No quiero ser maleducada con esto, pero queremos saber porque hay un gran debate si realmente existen esas denuncias".

Video: Wanda Nara habló sobre las supuestas denuncias contra Mauro Icardi Wanda Nara habló en LAM sobre las supuestas denuncias de violencia contra Mauro Icardi

En ese momento, la conductora de Telefe fue tajante con la respuesta: "No voy a hablar de eso... Está todo en mano de los abogados". Luego, subrayó que "la Justicia lleva su tiempo y se verá con el tiempo, no quiero hablar de eso. Hay nueve denuncias en una causa".