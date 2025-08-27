Así fue el tenso momento de la detención de la mamá de Ayelén Paleo

Este miércoles, la Policía detuvo en CABA a Elizabeth Rodrigo, madre de la reconocida vedette Ayelén Paleo . La mujer está acusada de formar parte de una red de prostitución que prostituía mujeres. Junto con ella, otras tres personas fueron detenidas.

La investigación comenzó en el mes de noviembre de 2024, a partir de una denuncia que señalaba a una organización que prometía trabajos de limpieza, pero en realidad funcionaba como una fachada para la prostitución.

Las víctimas eran obligadas a rotar cada diez días entre distintos departamentos de La Plata, Bahía Blanca, Santa Rosa y Rosario. Según trascendió, la mamá de la vedette sería quien organizaba la logística y hacía de fotógrafa para la organización . Dicho material erótico luego era publicado en páginas para adultos.

La organización, les retenía el 90% de las ganancias y les exigía un pago de hasta 90 mil pesos por los books de fotos.

La captura de las sospechosas

Como consecuencia del operativo, el cual consistió en 15 allanamientos, otras tres integrantes de la banda fueron detenidas. La líder de la organización, identificada como Noelia Elizabeth Avalos, fue capturada en Berazategui, donde coordinaba los encuentros a través de un “call center”.

allanamiento Ayelén Paleo madre Lo incautado en los allanamientos Captura de pantalla

Por otro lado, en La Pampa fueron arrestados Carlos Molina, apuntado como socio y regente de tres prostíbulos, y Noelia Macarena Lacuadra, señalada como la responsable de las publicaciones en Internet.

En estos momentos, la causa se encuentra a cargo de la fiscal Cecilia Corfield, de la UFI N° 1 de La Plata. Las integrantes de la red de trata serán trasladadas a la Provincia de Buenos Aires para ser indagadas.