Entraron a robar a un barrio privado de Luján de Cuyo, quedaron filmados y los detuvieron

Dos ladrones fueron descubiertos al robar la noche del martes en un barrio privado de Luján de Cuyo . Las cámaras de seguridad de un complejo aledaño captaron a los sospechosos cuando ingresaban al lugar y también en el momento en que escapaban con pertenencias sustraídas de una vivienda. Así, ambos terminaron detenidos por el personal policial de la jurisdicción.

El hecho de inseguridad ocurrió pasadas las 21.30 cuando un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre dos sujetos que fueron vistos ingresando a un descampado ubicado en una zona residencial de calle Zapiola .

Frente a eso, efectivos de la Comisaría 47° se desplazaron hasta ese sector y realizaron un rastrillaje, mediante el cual localizaron a los dos individuos, uno de los cuales llevaba una mesa de jardín plegable . Frente a eso, ambos fueron aprehendidos y trasladados hasta esa dependencia del distrito de Carrodilla .

En paralelo, los uniformados iniciaron las averiguaciones correspondientes en la zona y entrevistaron a personal de seguridad privada del barrio Viñas 1 , quienes contaban con videos captados por las cámaras de seguridad del complejo, en las que se observaban a los dos malvivientes atravesando el descampado para entrar al barrio Altos de Drummond , donde perpetraron el robo.

Al cabo de algunos minutos, los aparatos también captaron a los ladrones mientras salían con una serie de pertenencias sustraídas de una propiedad, entre ellas la mesa que le secuestraron a los detenidos, de acuerdo con la información y el material fílmico al que accedió MDZ.

Luego, los policías pudieron ubicar a la propietaria de la casa que fue blanco de los delincuentes, quien detalló que le sustrajeron la mesa de jardín que fue recuperada, una escalera de aluminio y una bicicleta rodado 29, indicaron las fuentes del caso.

La denuncia de la víctima

Además, la mujer explicó que había salido de su casa a las 13 y cuando regresó cerca de las 21.30 se encontró con que habían dañado el candado de un gabinete de chapa en el que estaban guardados los elementos robados.

De las tareas también surgió que los autores habrían ingresado al inmueble luego de escalar el cierre perimetral, que consiste en una medianera de entre 2 y 3 metros de altura. Por ese motivo, se solicitaron las labores de la Policía Científica en la escena para reconstruir con mayor precisión el robo.

Así las cosas, los dos sospechosos, identificados como Marcos Nahuel Rivas Magallanes e Iván Aguirre Magallanes, de 18 y 26 años, quedaron a disposición de la Oficina Fiscal Luján-Uspallata.