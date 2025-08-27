Lo atraparon in fraganti robando en una casa de repuestos en Las Heras

Un malviviente rompió la ventana del local, robó elementos de construcción y fue detenido. Policías lograron recuperar lo sustraído.

El sospechoso detenido por el robo y los elementos recuperados en el procedimiento.

Un malviviente fue detenido la madrugada del martes por el robo en una casa de repuestos de Las Heras. El sospechoso fue sorprendido in fraganti mientras se retiraba con los elementos sustraídos, los cuales fueron recuperados por el personal policial que intervino en el hecho.

El episodio tuvo lugar alrededor de las 7 del citado día cuando efectivos fueron desplazados hasta el cruce de calles Lisandro Moyano y Tres de Febrero, donde un hombre había sido sufrido un ilícito en la vía pública.

Mientras la víctima era trasladada para radicar la denuncia correspondiente, los policías observaron a un sujeto que llevaba herramientas de construcción, en la intersección de calles Lisandro Moyano y Paso del Portillo. Al notar la presencia de los uniformados, el individuo aceleró el paso, con el objetivo de darse a la fuga.

Detenido en plena vía pública Pese a eso, los funcionarios consiguieron darle alcance y lo aprehendieron, debido a su actitud sospechosa. Acto seguido, rastrillaron la zona y dieron en las cercanías con el local Warrior's Repuestos de Motos, ubicado en una esquina de calles Lisandro Moyano y Mansilla, el cual presentaba daños en los vidrios de las ventanas y se encontraban en proceso de remodelación.

robo las heras (3) Todos los elementos sustraídos que fueron recuperados por los policías lasherinos. Gentileza.