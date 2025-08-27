Lo atraparon in fraganti robando en una casa de repuestos en Las Heras
Un malviviente rompió la ventana del local, robó elementos de construcción y fue detenido. Policías lograron recuperar lo sustraído.
Un malviviente fue detenido la madrugada del martes por el robo en una casa de repuestos de Las Heras. El sospechoso fue sorprendido in fraganti mientras se retiraba con los elementos sustraídos, los cuales fueron recuperados por el personal policial que intervino en el hecho.
El episodio tuvo lugar alrededor de las 7 del citado día cuando efectivos fueron desplazados hasta el cruce de calles Lisandro Moyano y Tres de Febrero, donde un hombre había sido sufrido un ilícito en la vía pública.
Mientras la víctima era trasladada para radicar la denuncia correspondiente, los policías observaron a un sujeto que llevaba herramientas de construcción, en la intersección de calles Lisandro Moyano y Paso del Portillo. Al notar la presencia de los uniformados, el individuo aceleró el paso, con el objetivo de darse a la fuga.
Detenido en plena vía pública
Pese a eso, los funcionarios consiguieron darle alcance y lo aprehendieron, debido a su actitud sospechosa. Acto seguido, rastrillaron la zona y dieron en las cercanías con el local Warrior's Repuestos de Motos, ubicado en una esquina de calles Lisandro Moyano y Mansilla, el cual presentaba daños en los vidrios de las ventanas y se encontraban en proceso de remodelación.
Al cabo de algunos minutos, se hizo presente el propietario del negocio, quien constató que en el interior faltaban los elementos que trasladaba el presunto ladrón: una hormigonera, una soldadora, una amoladora, una agujereadora, una máscara de soldar, dos palas, seis reflectores LED y un alargue, detallaron las fuentes policiales.
De esa manera, por disposición de la Oficina Fiscal N°2 Las Heras, el sospechoso identificado como Michael Agustín Maldonado Torres (24), fue trasladado a la Subcomisaría Iriarte, donde quedó alojado a la espera de que se definiera su situación procesal.