El Ministerio de Salud de Santa Fe denunció el robo de 68 ampollas de fentanilo

En medio del escándalo por los lotes de fentanilo contaminado, el Ministerio de Salud de Santa Fe denunció el robo de 68 ampollas del medicamento. El mismo fue en el Hospital J. B. Iturraspe, en la capital de la provincia. El Ministerio ya abrió una doble investigación.

La ausencia del fentanilo fue detectada por la Unidad de Terapia Intensiva, ubicada al norte de la ciudad, donde la cartera expresó que el fentanilo robado no tendría ninguna relación con los lotes producidos por HLB Pharma, que ya fueron retirados de circulación.

El director de este centro médico, Francisco Sánchez Guerra, comentó: "Es una faltante de un medicamento que dentro del hospital es de uso intensivo, pero que hoy en día está en boga de todo el mundo por los problemas conocidos y que en la unidad de terapia, que es donde lo utilizamos, hubo faltante de ampollas, por lo cual estamos nosotros involucrados directamente", explicó el doctor al medio RTS Noticias.

Cuándo se produjo el robo del fentanilo A través del comunicado emitido por las autoridades sanitarias se le solicitó al Ministerio Público de la Acusación que avance con la investigación de este robo para lograr identificar a los culpables y recuperar este medicamento sustraído.

fentanilo contaminado El Ministerio de Salud dispuso la apertura de un sumario administrativo interno. Archivo El doctor además comentó que no se sabe cuándo se pudo haber producido: "El cuándo (del robo) no es preciso, porque vos ese control de stock lo vas haciendo en forma cotidiana. No te olvides que estamos hablando de un medicamento de uso continuo. A veces uno quisiera decir: ´Yo tengo todo el día, tres veces por día, viendo los stocks´ y no es real eso, nos estaríamos engañando. Por eso, cuando culmina la semana vemos todo lo utilizado, todo lo que hay y aparecen estas diferencias", agregó.