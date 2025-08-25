Fentanilo contaminado: nuevas indagatorias y un avance determinante en la causa que tiene casi 100 muertes

En los últimos días, el principal acusado en la causa del fentanilo contaminado ya declaró ante el juez Kreplak. Sin embargo hoy se dará una indagatoria clave.

Las indagatorias en la causa por el fentanilo contaminado que acumula casi un centenar de víctimas fatales, avanzan este lunes en los tribunales federales de La Plata. En esta instancia, la imputada María Victoria García, ingeniera química y Gerenta de Gestión de Calidad en el laboratorio Ramallo S.A., comparece ante el juez federal Ernesto Kreplak.

Por qué es tan importante la indagatoria a la imputada Según confirmaron fuentes judiciales a la agencia Noticias Argentinas, García no se encuentra detenida y fue convocada para dar su testimonio sobre las anomalías detectadas en los procesos internos de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., ambos señalados como responsables de la producción del fentanilo contaminado.

Las pericias a los dispositivos electrónicos de la ingeniera revelaron conversaciones en las que mencionaba irregularidades vinculadas al control de calidad y a las prácticas de fabricación, lo que derivó en su citación a indagatoria. Los investigadores buscan determinar si García tuvo responsabilidad directa en las fallas o si sus advertencias fueron desoídas por la dirección de los laboratorios.

García Furfaro declaró ante el juez federal Ernesto Kreplak En la indagatoria de la semana anterior, Ariel García Furfaro expuso durante varias horas su labor en HBL Pharma y Ramallo S.A. sin embargo, en la misma audiencia no pidió su excarcelación.