Fentanilo contaminado: quién es Gastón Morán, el nuevo titular del Instituto Nacional de Medicamentos

El Gobierno nacional designó a Gastón Morán como nuevo director interino del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname), organismo dependiente de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat). Este cambio se da en reemplazo de Gabriela Carmen Mantecón Fumado, quien fue desplazada de su cargo el jueves, luego de detectarse fallas en las tareas de control realizadas sobre los laboratorios que elaboraron el fentanilo contaminado.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 2426/2025, publicada este viernes en el Boletín Oficial. La designación tiene carácter transitorio y se extenderá por 180 días.

El bioquímico tomará el lugar de Gabriela Carmen Mantecón Fumado, quien fue desplazada de su cargo luego de detectarse fallas en las tareas de control realizadas sobre los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., propiedad de Ariel García Furfaro, ambos elaboradores del fentanilo contaminado por lo que se registraron 96 muertes.

La salida de Mantecón Fumado se produjo después de que se filtrara un documento interno que, según fuentes oficiales, no recibió el tratamiento urgente que requería dentro del Iname.

Quién es Gastón Morán y por cuánto tiempo trabajará A lo largo de 180 días, Morán estará a cargo de las funciones centrales del Iname, entre ellas el control de la calidad, seguridad y eficacia de los productos farmacéuticos distribuidos en el país.