Patricia Bullrich mostró a García Furfaro detenido por el fentanilo: "Ser amigo del kirchnerismo no te salva"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , mostró la primera foto de Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma , tras su detención por el fentanilo contaminado. “Ser amigo del poder kirchnerista no te salva”, sentenció en su cuenta de X.

Luego de informar por sus redes la detención del principal imputado en un caso que ya provocó más de 90 muertes, la funcionaria compartió: “Este es Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio del fentanilo contaminado. El último que faltaba, detenido”, aseguró.

La detención se dispuso este miércoles tras la orden del juez Ernesto Kreplak, que también alcanzó a familiares y ejecutivos vinculados a García Furfaro. La medida dispuesta por la Justicia Federal incluyó diez allanamientos simultáneos, llevados a cabo por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Gendarmería Nacional Argentina (GNA).

Entre los detenidos se encuentran Diego y Damián García, hermanos del empresario, vinculados en la gestión de la empresa, y Nilda Furfaro, madre de los hermanos García, vicepresidenta y accionista de HLB.

También Javier Tchukran, director general de HLB y Laboratorios Ramallo; Carolina Ansaldi y Víctor Boccaccio, directores técnicos de Laboratorios Ramallo; José Antonio Maiorano, director técnico del laboratorio a cargo del detenido; Horacio Tallarico, presidente de Laboratorios Ramallo, y Rodolfo Labrusciano, director suplente de la misma firma.

El anunció de Patricia Bullrich tras la detención de García Furfaro

Esta tarde, Bullrich se expresó en redes sociales tras la detención de los distintos implicados y afirmó: "Las hacen, las pagan. Los responsables del lote letal de fentanilo, tras las rejas. Los culpables de las muertes por fentanilo contaminado ya no caminan libres”.

En esa línea, lanzó: “El cabecilla de la banda, a punto de ser detenido. La GNA y la PSA hicieron un operativo impecable, a pedido de la Justicia. Se acabó la impunidad: ahora deberán responder ante la Justicia, frente a las familias y a toda la sociedad", aseguró la ministra tras el operativo.