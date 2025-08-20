Fentanilo contaminado: ordenaron detener a Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio

A partir de las irregularidades detectadas en las pericias, junto a los testimonios, el juez de la causa, Ernesto Kreplak, ordenó su detención.

El dueño del laboratorio encargado de producir y distribuir el fentanilo contaminado fue detenido por orden de la Justicia Federal.

Este miércoles, el juez de la causa por el fentanilo contaminado, Ernesto Kreplak, dispuso la detención del dueño del laboratorio HLB Pharma, Ariel García Furfaro, principal imputado en un caso que ya provocó más de 90 muertes en distintos hospitales de todo el país, vinculadas a la presencia de las bacterias klebsiella pneumoniae y ralstonia pickettii.

La causa por el fentanilo contaminado tiene actualmente a 24 personas bajo investigación por presuntas irregularidades en la producción y distribución de este analgésico.

Los lotes 31.202 y 31.244, identificados como contaminados, habían sido elaborados en 2024 por el laboratorio Ramallo S.A., que operaba en conjunto con HLB Pharma, mientras que la distribución estaba a cargo de la madre del empresario a través de la droguería Alfarma.

Fentanilo contaminado La imagen de los detenidos que compartió Patricia Bullrich. Cuenta de X @PatoBullrich La orden de detención también alcanzó a familiares y ejecutivos vinculados a García Furfaro. La medida dispuesta por la Justicia Federal incluyó diez allanamientos simultáneos, llevados a cabo por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Gendarmería Nacional Argentina (GNA).

El anunció de Patricia Bullrich tras la detención del dueño de HLB Pharma La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, se expresó en redes sociales tras la detención de los distintos implicados y afirmó: "Las hacen, las pagan. Los responsables del lote letal de fentanilo, tras las rejas. Los culpables de las muertes por fentanilo contaminado ya no caminan libres. El cabecilla de la banda, a punto de ser detenido. La GNA y la PSA hicieron un operativo impecable, a pedido de la Justicia. Se acabó la impunidad: ahora deberán responder ante la Justicia, frente a las familias y a toda la sociedad", comentó la ministra tras el operativo.