El Gobierno volvió a apuntar contra el kirchnerismo por la inseguridad en la Provincia y retomó el reclamo por la baja de imputabilidad

La ministra y candidata a senadora, Patricia Bullrich, trató de "inútil" al gobernador Axel Kicillof por la inseguridad en la provincia de Buenos Aires.

Desde el Gobierno remarcan que la resistencia del kirchnerismo en el Congreso ha impedido avanzar en esta reforma en la baja de la imputabilidad.

El Gobierno de Javier Milei volvió a endurecer su discurso contra el kirchnerismo en medio de la ola de inseguridad en la provincia de Buenos Aires. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, responsabilizó al gobernador Axel Kicillof y reclamó avanzar en la baja de la edad de imputabilidad tras el crimen de Rita Suárez, asesinada frente a su hijo adolescente durante un robo en La Matanza.

Qué dijo la ministra Patricia Bullrich sobre la "Provincia kirchnerista de Buenos Aires" "Tres delincuentes, dos menores de 17 y uno de 19, asesinaron a Rita frente a su hijo adolescente para robarle el auto. Después de dispararle a quemarropa, fueron a un supermercado como si nada. Ahora ya están identificados, y fueron entregados por sus propias madres", publicó Bullrich en su cuenta de X.

"En la Provincia kirchnerista de Buenos Aires, un asesino de 17 años puede robar, matar y después irse a dormir como si nada. El kirchnerismo no solo protege a los delincuentes, también bloquea cualquier discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad".

patricia bullrich en x X Modo campaña: Críticas a Kicillof y reclamo político Bullrich, que encabeza la lista de senadores de La Libertad Avanza por la Ciudad de Buenos Aires, fue aún más directa contra el mandatario bonaerense: "El crimen de Rita Suárez es un crimen brutal más en la tierra del kirchnerismo y del inútil de Kicillof. Mientras tanto, los argentinos de bien siguen enterrando a sus seres queridos. Kirchnerismo Nunca Más".

El debate por la edad de imputabilidad El asesinato reabrió la discusión en el Gobierno sobre la reforma al régimen penal juvenil, con la intención de bajar la edad de imputabilidad. Actualmente, los menores de 16 años no son punibles, y entre los 16 y 18 solo pueden ser juzgados en determinados casos.