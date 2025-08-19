El Gobierno extendió el plazo de finalización de los contratos con empresas estatales

El Gobierno extendió los plazos previstos y habilitó a cada jurisdicción a mantener, de manera excepcional, contratos con bancos, aseguradoras, aerolíneas y proveedores de combustibles hasta el 31 de diciembre de 2025.

El Gobierno de Javier Milei, oficializó la extensión de los contratos entre el Estado y empresas públicas, en el marco del proceso de apertura de competencia dispuesto por el Decreto 747/24. A través del nuevo decreto 591/25, publicado en el Boletín Oficial, se estableció que las jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional podrán mantener vigentes estos convenios hasta el 31 de diciembre de 2025.

Bajo la firma del presidente Javier Milei, el jefe de gabinete, Guillermo Francos y el ministro de desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, el decreto propone garantizar la continuidad administrativa mientras avanzan las licitaciones públicas abiertas para reemplazarlos.

El Decreto 747/24 había derogado los regímenes que obligaban al Estado a contratar exclusivamente con Banco Nación para el pago de haberes, YPF para la provisión de combustibles, Aerolíneas Argentinas y Austral para los pasajes aéreos oficiales, y Nación Seguros para la contratación de pólizas. La medida buscó eliminar privilegios en beneficio de empresas con participación estatal y avanzar hacia un esquema de contratación abierto, competitivo y transparente.

En ese contexto, la Oficina Nacional de Contrataciones ya impulsó varios procesos licitatorios bajo la modalidad de "Acuerdo Marco", entre los que se destacan:

Licitación 999-0011-LPU24 : adjudicada a nueve bancos, entre ellos Banco Nación, Santander, Galicia, BBVA, Macro y Credicoop , para la apertura y gestión de cuentas sueldo.

: adjudicada a nueve bancos, entre ellos , para la apertura y gestión de cuentas sueldo. Licitación 999-0006-LPU25 : destinada a la provisión de combustibles y servicios de gestión de flota, actualmente en curso.

: destinada a la provisión de combustibles y servicios de gestión de flota, actualmente en curso. Licitación 999-0007-LPU25: vinculada a seguros integrales y automotores, también en etapa licitatoria.