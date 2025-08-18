El Gobierno refuerza un plan conjunto entre Defensa y Seguridad para vigilar y controlar las fronteras

Mediante la Resolución 68/2025, el Gobierno definió un mecanismo permanente de planificación y control entre las Fuerzas Armadas y fuerzas federales.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Defensa, Luis Petri, trabajan en la Mesa Conjunta de Coordinación para controlar las fronteras.

El Gobierno argentino oficializó este lunes la creación de una Mesa Conjunta de Coordinación entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Seguridad Nacional, con el objetivo de articular de manera permanente las tareas operativas, estratégicas y logísticas de las Fuerzas Armadas junto a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales en las denominadas Zonas de Seguridad de Fronteras.

La medida fue dispuesta a través de la Resolución Conjunta 68/2025, firmada por los respectivos titulares de ambas carteras, Luis Petri y Patricia Bullrich, y publicada este lunes en el Boletín Oficial. La norma se enmarca en lo previsto por el Decreto N° 1112/24, que establece la posibilidad de participación de las Fuerzas Armadas en actividades complementarias en zonas de frontera, sin involucramiento en tareas de seguridad interior.

Cómo se implementará la Mesa Conjunta de Coordinación La nueva Mesa Conjunta de Coordinación se implementará con una estructura tripartita. El primer nivel estará conformado por los ministros de ambas carteras; el segundo, por los titulares de la Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares del Ministerio de Defensa y la Secretaría de Seguridad Nacional; y el tercer nivel, por representantes del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y de las jefaturas de las fuerzas policiales y de seguridad federales.

luis petri fuerzas armadas.jpg Entre las funciones de esta nueva instancia se incluyen la planificación, evaluación y supervisión de operativos conjuntos, la elaboración de protocolos y procedimientos interinstitucionales, el análisis de despliegues territoriales y la presentación de informes semanales. Además, la Mesa podrá formular recomendaciones operativas, proponer ajustes y evaluar necesidades logísticas.

La dirección del esquema estará a cargo del segundo nivel, que será responsable de convocar a reuniones ordinarias mensuales y extraordinarias en caso necesario. También se encargará de establecer instrucciones operativas para el tercer nivel, que será quien defina las coordenadas geográficas y las órdenes de operación en el terreno.