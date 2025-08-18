La agenda semanal: visita internacional para Javier Milei, paro del Garrahan y días inestables en Argentina

Nueva semana , nuevas noticias para la Argentina . Será una semana de visita internacional para el presidente Javier Milei , con la llegada de su par de Ecuador, Daniel Noboa . Para el mismo día, el Hospital Garrahan optó por realizar una nueva medida de fuerza.

Será una semana inestable y fría, pero con mejoras a la espera de un nuevo fin de semana. River buscará la victoria como local. Los dirigidos por Gallardo jugarán la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores .

La Ciudad de Buenos Aires comenzó una semana inestable, con humedad y con temperaturas altas. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional , se esperan días con temperaturas que estarán por encima de los 13° y con máximas que podrían alcanzar los 18°.

El norte del país, comenzó una semana con lluvias y tormentas y con temperaturas primaverales, según informó el Servicio Meteorológico Nacional tendrán temperaturas mínimas que rondarán los 10° y con máximas cercanas a los 25°.

Para la zona centro del país mantendrá las mismas condiciones pero con temperaturas mínimas más bajas y con probabilidad de lluvias.

El sur comenzó una semana sin lluvias y con temperaturas un poco más altas en comparación de la semana anterior, con máximas que superarán los 13° y mínimas que rondarán los 6°.

Según informó el SMN, ya se ha reportado la alerta amarilla por tormentas en la zona centro, noreste y noroeste del país. Según avisa el ente nacional, la misma se mantendrá hasta el día martes.

Visita internacional: Javier Milei recibe a su par, Daniel Noboa

milei y noboa (1) El encuentro entre Javier Milei y Daniel Noboa estará alineado a temas de comercio exterior, inversiones y política internacional. MDZ

El presidente Javier Milei recibirá este próximo jueves a su par de Ecuador, Daniel Noboa, en Casa Rosada, según confirmaron desde el Gobierno. El encuentro entre los mandatarios tendrá lugar en el marco de un viaje oficial del jefe de Estado ecuatoriano, quien ya había visitado Argentina en diciembre de 2023 para asistir a la asunción del líder libertario.

La próxima reunión buscará profundizar la cooperación bilateral, alineando posiciones en comercio exterior, inversiones y política internacional, en un contexto en el que ambos gobiernos promueven una apertura económica orientada a fortalecer vínculos con Estados Unidos.

El hospital Garrahan continúa con su medida de fuerza

El Hospital Garrahan estará de paro los dos próximos jueves 21 y 28 de agosto en el marco de lo estipulado por la asamblea realizada en el medio de otro paro de 24 horas que concluyó este jueves a primera hora.

Marcha de trabajadores del Hospital Garrahan Juan Mateo Aberastain/MDZ

Norma Lezana, titular de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), enfatizó en diálogo con MDZ sobre el hecho de que "no hay respuesta de parte de las autoridades, ni ninguna solución al problema de fondo que es el salario, el desfinanciamiento y vaciamiento de nuestro hospital", y que, por lo tanto, esta sería en parte una de las razones para llevar adelante las medidas de fuerza.

Deportes: River buscará avanzar en la Copa Libertadores y Argentina subir a los más alto del medallero en los Juegos Panamericanos Junior

Este jueves River le tocará jugar de local en el estadio Monumental y enfrentar nuevamente a Libertad de Paraguay en el partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Libertadores. El combinado del barrio de Núñez jugará desde las 21.30.

Giuliano Galoppo River Godoy Cruz Fotobaires

River llegará a este nuevo encuentro luego de ganar 4 a 2 ante Godoy Cruz por la cuarta fecha del torneo nacional. Por su lado, Libertad viene de un empate 0 a 0 ante Olimpia, de local, por una nueva fecha del torneo clausura de primera división.

Podés disfrutar del partido a través de la cobertura en vivo de MDZ o mirarlo en la plataforma de streaming de ESPN y Disney+.

Hace una semana comenzaron los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. Argentina ya se encuentra en la sexta posición en el medallero con 55 medallas: trece doradas en básquet 3x3, ciclismo, natación, rugby seven, taekwondo y tenis veinticinco de plata en handball, ciclismo, esgrima, natación, remo, calabaza, tenis y tiro y diecisiete de bronce en ciclismo, gimnasia, judo, natación, patineta, calabaza, taekwondo, tenis y tiro.

juegos panamericanos junior Argentina.gob.ar

La Argentina participa en una nueva edición de los Juegos Panamericanos Junior con 337 atletas, 172 hombres y 165 mujeres, que buscan medallas y plazas para los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y las Olimpiadas de Los Ángeles 2028.

Podés ver la cobertura de la competición, antesala a los Panamericanos de Lima 2027, a través de la pantalla de TyC Sports.