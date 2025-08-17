Avanzan las privatizaciones del gobierno con el traspaso de cuatro represas hidroeléctricas

Pertenecen al Comahue y se espera que la operación genere unos U$S 500 millones para las arcas públicas. Conformidad por lo acordado en los gobiernos de Río Negro y Chubut.

Tras meses de negociaciones con los gobiernos provinciales, el Ejecutivo nacional concretó la reprivatización de cuatro represas hidroeléctricas del Comahue, ubicadas en Neuquén y Río Negro.

El pasado lunes, el Ejecutivo nacional oficializó el llamado a licitación pública, nacional e internacional, para la operación de las centrales por un período de 30 años y se espera recaudar un aproximado de US$500 millones.

Cuánta energía generan estas represas El acuerdo era un paso obligado para que se conocieran los pliegos de bases y condiciones para la licitación de las sociedades hidroeléctricas de Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. Estas represas representan el 10% de la generación de energía del país y son claves por su producción limpia y menor costo operativo en comparación con las centrales térmicas.

En un comunicado oficial, el Gobierno de Neuquén informó: “En el acuerdo con Neuquén y Río Negro, el Ejecutivo nacional reconoció a las provincias como propietarias del agua que atraviesa sus territorios e incorporó condiciones reclamadas desde hace más de 30 años”.

La distribución de las regalías Asimismo, se acordaron criterios para la distribución de regalías sobre el total de los ingresos por la generación eléctrica y un canon específico por el uso del agua. Además, se fijaron plazos para realizar estudios técnicos y obras de seguridad ante crecidas, con compromisos de las concesionarias en materia de información hidrometeorológica y medidas preventivas. El decreto 718/2024, firmado por el presidente Javier Milei, fue el punto de partida para este proceso, luego de que en agosto de 2023 vencieran los plazos de concesión de 30 años.