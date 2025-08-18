La Fundación Boreal recibió un importante premio por su programa "Promover Salud"

En el marco de la 5ta. edición de Acciones Positivas, la Fundación Boreal fue reconocida con el Premio de Sustentabilidad Ambiental y Social por su innovador programa “Promover Salud ”, una iniciativa que lleva atención médica gratuita a comunidades vulnerables a través de dos unidades móviles completamente equipadas para atender distintas especialidades.

El galardón, entregado durante una ceremonia en el Salón Dorado de la Legislatura Porteña, distingue a proyectos con impacto real y duradero en la sociedad y el ambiente.

Recibir este premio representa mucho más que un logro institucional: es la confirmación de que la salud comunitaria, la prevención y la inclusión son ejes centrales en la construcción de un futuro más equitativo. Fundación Boreal fue también distinguida con el Premio Especial de la Embajada de Suiza en la Argentina, que destaca a proyectos con alto impacto y potencial de escalabilidad.

Desde 2018, el proyecto “Promover Salud ” recorre provincias del Noroeste Argentino como Tucumán, Salta, Santiago del Estero, Córdoba y Mendoza, llevando especialidades que van desde oftalmología, odontología, clínica médica, pediatría , ginecología, fonoaudiología y hasta cardiología . Además, el programa ofrece donación gratuita de anteojos y desarrolla acciones clave en salud preventiva, como la campaña contra el dengue con la elaboración y distribución de repelentes naturales.

Hasta ahora, Promover Salud ha atendido más de 9000 pacientes y visitado más de 600 comunidades rurales, llevando atención médica a quienes más lo necesitan y, en los últimos años, este proyecto ha logrado crear una fábrica de marcos de anteojos con tapitas recicladas, un modelo de economía circular que integra salud visual, inclusión social y sustentabilidad ambiental.

Todos estos puntos confluyen en nuestro objetivo fundamental: la trascendencia de nuestras acciones. No buscamos solo realizar proyectos puntuales, sino generar un cambio duradero que transforme de manera sostenible la salud y el bienestar de nuestra comunidad. Creemos que nuestro modelo de trabajo puede ser una inspiración. La premiación, en este sentido, funciona como un amplificador para que el eco de nuestra labor llegue más lejos y perdure en el tiempo, asegurando que el impacto de la fundación vaya más allá de lo inmediato.

Boreal3 Desde 2018, el proyecto “Promover Salud” recorre provincias del Noroeste Argentino Fundación Boreal.

Llevamos atención médica a mas 600 comunidades rurales

Asimismo, durante la ceremonia de Acciones Positivas, otras instituciones y empresas también fueron premiadas por sus contribuciones a la sociedad y el ambiente. Acindar Industria Argentina de Aceros SA ganó en la categoría Grandes Empresas, HINS Energía S.A. fue distinguida en Pymes, la Universidad Nacional del Litoral recibió el premio en Organismos Públicos, entre otras.

Estos reconocimientos reflejan un mensaje clave: la transformación social y ambiental no puede ser responsabilidad de unos pocos. Es fundamental que más empresas, organizaciones y emprendedores se comprometan con acciones concretas que generen un impacto positivo y sostenible.

* Mario Koltan, Presidente de Fundación Boreal.