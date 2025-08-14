Sergio Cappiello: "Hacer RCP en los primeros minutos de un paro cardíaco aumenta 75% la sobrevida"

Saber hacer RCP puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. La reanimación cardiopulmonar es un procedimiento sencillo que cualquier persona puede aprender para asistir a alguien en paro cardíaco . Y aunque cada vez hay más conciencia, aún falta formación y acceso a dispositivos como el DEA, clave en estas situaciones.

En una nueva edición de entrevista MDZ , el coordinador de la Fundación Vittal, Sergio Cappiello, explica que la RCP debe iniciarse de inmediato ante una persona que no respira ni responde . Pero además de actuar, es vital activar el sistema de emergencias, contar con ayuda y, si es posible, utilizar un desfibrilador externo automático (DEA) dentro de los primeros diez minutos.

Aunque muchas personas temen intervenir por posibles consecuencias legales o por miedo a “hacer daño”, Cappiello aclara que no hay error más grande que no hacer nada. “El paciente ya está en una situación crítica”, explica. “Una fractura no empeora el cuadro, pero no hacer RCP puede ser letal”.

-¿Qué es la RCP y en qué situaciones se debe utilizar? -La RCP es el tratamiento que dispone la comunidad en general, porque es el primer respondiente, ante la parada súbita del corazón. Obviamente, nosotros como docentes hacemos hincapié en que el público en general tenga herramientas para trabajar rápidamente.

Lo primero básicamente es identificar en un paciente que no se mueve, no responde y no respira, es activar el sistema de emergencias, primero, porque si nosotros empezamos a trabajar, hacer maniobras y no activamos el sistema de emergencias, los eslabones se van a cortar y vamos a tener un resultado negativo. Entonces, el primer gesto, ante un evento de estas características, es llamar a la emergencia, llamar a Vittal para que en término de minutos tengamos un móvil de alta complejidad en el lugar.

Una vez que se alerta el problema, empezamos a trabajar. El usuario, la persona que está con la víctima rápidamente comienza a comprimir el tórax. Esto es lo que nosotros llamamos RCP de alta calidad: comprimir fuerte, rápido y continuo durante todo el tiempo hasta que llegue el móvil. Por eso, vale la pena remarcar, es el trabajo en grupo, es decir, solamente una persona no puede trabajar. Sabe que a los dos minutos se agota y si se agota como trabajo, se fatiga y la RCP pierde calidad y si pierde calidad, pierde efectividad.

Por eso es comprometer al que tengo al lado. Comprometer a un tercero: "Vení, por favor, ayudame". Generalmente se estima que estos cada dos minutos, es el tiempo que cambian de operador, es decir, de estar frente a la víctima, comprimir fuerte y rápido. ¿Para qué? Para que cuando llegue la ambulancia, el corazón y el cuerpo esté en condiciones de recibir tratamiento de alta complejidad, ya sea con descarga o no del trabajo.

La RCP es sinónimo de uso del DEA (Dispositivo Externo Automático) Agustín Tubio/MDZ

Ahora bien, permitime hacer una salvedad. La RCP es sinónimo de uso del DEA, dispositivo externo automático, que es un aparato donde el cual colocado los parches y encendido, nos limitamos a escuchar las órdenes del aparato. Esto es: unifica criterios para que el usuario solamente actúe en base a lo que dice el aparato. Entonces RCP es sinónimo de DEA.

Es decir, yo debo contar con un aparato en ambientes de concurrencia masiva, lugares relacionados o que estén vinculados con la medicina, o lugares de instituciones deportivas, aeropuertos, en fin, un lugar de concurrencia masiva. Yo había hablado de la presencia de la ambulancia, pero claro, el DEA es el eslabón que me permite que el paciente llegue a recibir atención por la ambulancia. Es la posibilidad de darle vida al paciente a través del DEA.

-¿Y qué tan frecuente es que personas sin formación médica tengan que realizar estas técnicas, según la experiencia de ustedes?

-Bueno, nuestra misión como Fundación Vittal es que la mayor cantidad de gente no formada, es decir, lego, acceda a los cursos de formación. Son cursos que duran aproximadamente dos horas. Es taller, no curso. ¿Por qué? Porque es netamente práctica. Es decir, alertar el problema, trabajar en consecuencia y practicar el gesto de la reanimación, es decir, practicar las compresiones.

-Y las personas que van a estos talleres, ¿cuáles son los miedos que enfrentan antes de empezar el taller?

-El miedo de involucrarse ante una situación y a un lugar abierto, generalmente público, donde no se quiere involucrar por razones legales, aducen, circunstancias de temor, de agresión, de provocar un mayor daño y a ver, lo importante es que el alumno —porque es un alumno— se lleve de que las situaciones es crítica, el paciente está en paro, no hay una situación peor. Y si yo accedo a hacer maniobras y por ejemplo, puedo producir una fractura esqueleto, puedo producir una factura del tórax, esa fractura no me va a restar incidencia positiva en el balance final. Es decir, muchos dicen: "Yo no quiero hacer daño". No, el daño es el que está sufriendo el paciente. Ese es el más grave de todos, es decir, no late el corazón.

Impacto de realizar RCP en los primeros minutos

-¿Y cuál es el impacto real de hacer estas maniobras los primeros minutos del paro cardiorrespiratorio?

-Bueno, se considera que, dentro de los primeros diez minutos, si yo realizo RCP de alta calidad y tengo rápidamente acceso, dentro de esos diez minutos a un DEA, las posibilidades de sobrevida aumentan geométricamente. Esto es, depende de la geografía, depende el trabajo, pero puede haber una tasa de sobrevida que va del 50 al 75%.

-Y si no se hace en los primeros minutos y el paciente sobrevive, o sea, después llega la ambulancia y está bien, pero puede tener consecuencias.

-Sí, claro. La falta de oxigenación del cerebro a través del motor del corazón hace que se desencadene una cascada de eventos que están relacionados con problemas neurológicos, respiratorios y del resto del cuerpo.

Los errores más comunes al hacer RCP

Errores más comunes al hacer RCP Agustín Tubio/MDZ

-¿Cuáles son los errores más comunes de aquellas personas que hacen RCP sin tener una formación previa?

-Vale la pregunta, es muy interesante porque el acceso tiene que ser que el paciente se encuentre en una superficie dura, rígida, porque si el paciente, por ejemplo, está en una cama, yo transmito las compresiones al colchón. Es decir, no son efectivas. Así que el paciente debe estar en el piso. El primer gesto es un gesto violento, pero debe ir al piso.

Otra cosa, yo debo despejar el tórax, es decir, yo debo colocar mi mano sobre la piel del paciente. Muchas veces, en estas temperaturas o en circunstancias de vía pública, no se libera esta situación, entonces hacen que las maniobras no sean efectivas.

Otra circunstancia puede ser que no comprometa a terceros a trabajar. Si yo me fatigo y no alerto al sistema de emergencia, las compresiones pierden jerarquía hasta apagarse.

Cómo es la utilización del DEA

-Y volvamos al DEA, ¿qué tan fácil es su uso? Alguien lo visualiza, ¿y cuál es el siguiente paso?

-Bueno, hoy nosotros estamos en la idea de que esto sea un producto que esté al alcance de la mano. Es decir, que todas las instituciones, todo organismo la tenga, que sean áreas protegidas o edificios cardio protegidos. Es decir, que la víctima esté a dos minutos caminando de un aparato de estas características. ¿Para qué? Para que la respuesta tenga su resultado positivo, y está en nosotros. Obviamente, la ley de muerte súbita, si bien fue promulgada, quedan algunos aspectos por reglamentarse. Todavía no se ha hecho, pero la idea es que la democratización del acto haga que todas las personas puedan tener acceso a este tipo de trabajo.

-¿Cree que esa ley se está cumpliendo en el sentido de que en todos los espacios públicos hay un DEA?

-A ver, todavía vemos que es lenta la adherencia de parte de las instituciones hacia este tipo de programas, es decir, poder acceder a un DEA y recibir la capacitación. Estamos trabajando fuerte en esto. Nosotros trabajamos con nuestras áreas protegidas, con nuestros convenios, para que la mayor cantidad de personas tenga este tipo de enseñanza. En nuestro desafío, claramente.

-¿Hoy en día ustedes perciben que la población argentina está en su mayoría capacitada para hacer RCP o utilizar un DEA?

-No, no está en su mayoría capacitado. Vemos que el espectro de posibilidades es aún mayor y muy grande. Nos falta mucho todavía por recorrer, eso está claro.

-Y en su opinión, ¿de quién es responsabilidad eso?

-Bueno, eso tiene mucho que ver con la educación y la educación muchas veces es oficial. La educación nace desde las instituciones de gobierno y, obviamente, el Congreso ha acompañado, pero todavía no hemos encontrado la posibilidad de que sea reglamentada la ley. Que no esté reglamentada la ley hace que las instituciones no se adecuen al marco de la ley, es decir, adecuarse significa, en el término de un año, como originalmente se planteaba, conseguir las oportunidades del DEA y la capacitación respectiva. Hoy todavía falta, a eso me refería.

Capacitación sobre RCP

-Y aquellos que ya se hayan capacitado, ¿cada cuánto ustedes recomiendan repetirlo?

-Bueno, sí, muy buena pregunta. Porque esto se extrapola también al personal sanitario, es decir, a la gente que está involucrada en las emergencias. Esto debe replantearse todos los años, es decir, una vez por año, todas las personas deberíamos pasar por un gesto de aprendizaje o de refuerzo de ideas. Una vez por año es lo adecuado, así lo decía la ley también.

-¿Cualquiera puede capacitarse o hay limitaciones en cuanto a la edad o cuestiones físicas?

-No, todo el mundo puede capacitarse. Obviamente, es un trabajo de un esfuerzo físico importante, pero que adquiera el conocimiento sirve para contagiarlo, sirve para explicarlo en todos los ámbitos. Hoy llegamos a chicos del último año de la primaria, que a veces no pueden realizar el ejercicio porque es un ejercicio físico importante, pero sí saben cómo hacerlo y cómo enseñarlo. Hoy la idea es llegar a todos los escalones de la enseñanza: primaria, secundaria y terciaria.

-Y también está bueno eso para que sepan qué no deben hacer.

-Bueno, tal cual, la RCP como primer auxilio, lo más importante es definir qué es lo que no hay que hacer para no cometer errores. Es decir, que podamos cambiar el curso del problema con la menor tasa de errores posible. De eso se trata el primer auxilio. La RCP es el auxilio más importante.

-Y también está bueno diferenciar, tengo entendido que, por ejemplo, si es un bebé el que necesita RCP, la técnica es diferente.

-Sí, claramente, porque la aplicación de fuerza es distinta y la toma con las manos es otra. Obviamente, quedaría para otra oportunidad y me gustaría poder hacerlo, explicarle a toda la audiencia cómo hacerlo. Pero claro, nosotros dividimos la enseñanza para lactantes, bebés, niños y adultos. No es el mismo trabajo. Si bien el objetivo es el mismo, aplicar compresiones en región torácica no es lo mismo para el bebé, niño que adulto.

-Porque la fuerza que tienen que aplicar para cada uno es distinta.

-Totalmente. A ver, para hacer un poquito gráfico, desde el comienzo digital en los lactantes, con una sola mano en el niño, a un gesto bimanual en los adultos.

-Y en los más bebés, ¿puede ser que sea solo con los dedos?

-Sí, digital, tal cual, con los pulgares, abrazando el tórax con ambas manos.

-Para ir finalizando, me gustaría que le dé un mensaje a aquellas personas que están dudando en si capacitarse o no sobre RCP y la utilización del DEA.

-La mejor motivación que nosotros llevamos es al final del curso, cuando las personas, los alumnos, pueden expresar su emoción, su satisfacción al ver que han incorporado herramientas para poder salvar una vida. Ese gesto, que estos mismos alumnos puedan transmitirlos, es el mejor legado, porque el boca a boca, transmitir este gesto, hace que cada vez más gente se capacite en el problema.

-¿Cómo se pueden contactar con Vittal para acceder a la capacitación?

-Como te decía, es importante remarcar que pueden comunicarse o pueden acceder a nuestro Instagram @tuvidaestaprimero, donde pueden dirigir su pregunta, su cuestionamiento y poder recabar toda la información posible.