El Tesoro captó $3,8 billones en una licitación clave para frenar al dólar

Con la licitación extraordinaria, el Gobierno intenta contener la presión cambiaria tras un vencimiento elevado y la suba de encajes del BCRA.

En una colocación de deuda extraordinaria, el Tesoro consiguió este lunes cerca de $3,8 billones, frente a los casi $6 billones que se había propuesto recaudar. La licitación, que no formaba parte del calendario habitual, se lanzó tras el vencimiento del miércoles pasado por $15 billones, de los cuales solo pudo renovarse alrededor del 60%.

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, confirmó que se adjudicaron $3,78 billones a través del bono con tasa TAMAR, cuyo vencimiento será el 28 de noviembre. La colocación incluyó una tasa adicional del 1% para atraer a los inversores.

“Este resultado permite avanzar en el objetivo de absorber liquidez, complementando la reciente suba de encajes dispuesta por el Banco Central”, explicó Quirno al detallar la operación.

La colocación se desarrolló en un contexto de marcada presión financiera, atravesado por tasas elevadas y un exceso de pesos en circulación. El jueves pasado, el Banco Central emitió la Comunicación A 8302, con la que incrementó por segunda vez en el mes los encajes bancarios sobre todos los depósitos, incluidos los de los fondos comunes de inversión tipo money market —muy utilizados por billeteras virtuales, que ahora verán menor rendimiento—. Al mismo tiempo, se amplió la proporción de esos encajes que las entidades podrán cubrir con títulos públicos.

Cómo resultaron las primeras operaciones tras la maniobra En ese marco, durante las primeras operaciones de este lunes los bonos de deuda argentina mostraron un desempeño dispar: algunos títulos avanzaron hasta 1%, mientras que los más castigados retrocedieron cerca de 0,9%.