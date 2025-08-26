Robaron 800 mil pesos de una famosa carnicería de la Aristides

La famosa carnicería llamada la Embajada Carnes, ubicada en Aristides Villanueva 400, sufrió un robo el lunes por la noche. Una mujer de 26 años se encontraba atendiendo el local, cuando un hombre se acercó y se llevó 800 mil pesos , que era la recaudación del momento.

Un hombre ingresó al local, que se encuentra a metros de la calle Martínez de Rozas, cuando le pidió a la empleada que le vendiera algunos cortes de carne. Fue en ese momento que la mujer dejó entrar al delincuente que aprovechó para amenazarla y robarle todo el dinero de la recaudación. Se llevó 800 mil pesos en efectivo y escapó del lugar.