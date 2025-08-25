Robo de película en un supermercado: boquetes, explosivos y misteriosa fuga

Un grupo de delincuentes llevó adelante un robo de película en el supermercado El Túnel , ubicado en la esquina de General López y Zavalla, en el corazón de barrio Sur de la ciudad de Santa Fe . Fue durante la madrugada, y por el momento, no hay detenidos.

Con precisión quirúrgica, boquetes y hasta explosivos, lograron vulnerar la seguridad del local y escapar con un botín cuyo monto aún no fue determinado.

Según relató José Cervantes, encargado del comercio, los ladrones forzaron puertas, ventanas e incluso el techo para ingresar. Una vez adentro, se dirigieron directamente al sector de bóvedas, donde realizaron tres boquetes hasta alcanzar las cajas fuertes. Con la ayuda de explosivos, consiguieron violentar al menos una de ellas y huir antes de que llegara la policía.

Para ejecutar el golpe, cortaron la energía, desactivaron la alarma y anularon el sistema de cámaras de seguridad. Las imágenes registradas permanecen bajo análisis de la Policía de Investigaciones.

Entre las primeras líneas de investigación, la policía sospecha que los delincuentes habrían utilizado una obra en construcción lindante al estacionamiento del supermercado para trepar hasta el techo. Desde allí habrían realizado los boquetes que les permitieron ingresar a la zona más protegida del edificio.

La explosión en el interior del local despertó a parte del vecindario, que alertó de inmediato al 911. Sin embargo, cuando los móviles policiales llegaron, los asaltantes ya habían huido.

Fuentes policiales consultadas no dudan de que hubo un “entregador” con conocimiento interno del funcionamiento de la sucursal. El nivel de detalle del golpe, la utilización de herramientas de corte y el manejo de explosivos refuerzan la hipótesis de un grupo especializado, quizás con integrantes que no son de la ciudad, pero con apoyo de alguien que conocía el supermercado.

La fiscal María Lucila Nuzzo encabeza la investigación. Ordenó el secuestro de imágenes de cámaras del sector, la obtención de planos del edificio y peritajes criminalísticos en el supermercado.

Por el momento, no trascendió ni el monto sustraído ni la cantidad exacta de delincuentes que participaron del asalto.