Cayó una banda delictiva que operaba en el Gran Mendoza: atraparon a doce sospechosos

La banda dedicada al robo de autos y venta de autopartes fue desarticulada mediante 25 allanamientos en Guaymallén, Las Heras y Ciudad.

Ruedas, llantas y vehículos secuestrados y dos de los presuntos miembros de la banda detenidos en los procedimientos.

Una banda delictiva dedicada al robo de autos y venta ilegal de autopartes fue desarticulada este jueves a través de múltiples allanamientos que se realizaron en simultáneo en Guaymallén, Las Heras y Ciudad. En el operativo se incautaron más de 12 millones de pesos, armas, vehículos con pedido de secuestro y una gran cantidad de autopartes.

Los procedimientos comenzaron en horas de la mañana y fueron coordinados por la Dirección General de Investigaciones, con apoyo de Infantería y cuerpos especiales. En total se desplegaron 25 allanamientos en distintos domicilios vinculados a la investigación.

Lo secuestrado Durante las medidas judiciales se incautaron 37 llantas, 31 cubiertas, 15 taparuedas y varias patentes, además de armas de fuego, cartuchos, vehículos con pedido de secuestro y más de $12 millones en efectivo.

La investigación está a cargo de Robos, Hurtos y Sustracción de Automotores Oscar Malla, quien ordenó la detención de 12 sospechosos. Todos quedaron a su disposición mientras se analizan los elementos incautados y se determina el rol de cada uno dentro de la organización.