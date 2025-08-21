Presenta:

Policiales

|

banda

Cayó una banda delictiva que operaba en el Gran Mendoza: atraparon a doce sospechosos

La banda dedicada al robo de autos y venta de autopartes fue desarticulada mediante 25 allanamientos en Guaymallén, Las Heras y Ciudad.

MDZ Policiales

Ruedas, llantas y vehículos secuestrados y dos de los presuntos miembros de la banda detenidos en los procedimientos.&nbsp;

Ruedas, llantas y vehículos secuestrados y dos de los presuntos miembros de la banda detenidos en los procedimientos. 

MDZ.

Una banda delictiva dedicada al robo de autos y venta ilegal de autopartes fue desarticulada este jueves a través de múltiples allanamientos que se realizaron en simultáneo en Guaymallén, Las Heras y Ciudad. En el operativo se incautaron más de 12 millones de pesos, armas, vehículos con pedido de secuestro y una gran cantidad de autopartes.

Los procedimientos comenzaron en horas de la mañana y fueron coordinados por la Dirección General de Investigaciones, con apoyo de Infantería y cuerpos especiales. En total se desplegaron 25 allanamientos en distintos domicilios vinculados a la investigación.

Te Podría Interesar

Lo secuestrado

Durante las medidas judiciales se incautaron 37 llantas, 31 cubiertas, 15 taparuedas y varias patentes, además de armas de fuego, cartuchos, vehículos con pedido de secuestro y más de $12 millones en efectivo.

La investigación está a cargo de Robos, Hurtos y Sustracción de Automotores Oscar Malla, quien ordenó la detención de 12 sospechosos. Todos quedaron a su disposición mientras se analizan los elementos incautados y se determina el rol de cada uno dentro de la organización.

Los allanamientos en fotos

allanamientos Seguridad (1)
allanamientos Seguridad (2)
allanamientos Seguridad (3)
allanamientos Seguridad (6)
allanamientos Seguridad (7)
allanamientos Seguridad (8)
allanamientos Seguridad (10)
allanamientos Seguridad (12)
allanamientos Seguridad (14)
allanamientos Seguridad (15)
allanamientos Seguridad (13)

Archivado en

Notas Relacionadas