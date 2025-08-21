Volvió a caer un penitenciario ingresando droga a un penal de Mendoza: es el cuarto caso en un mes

Una vez más un agente del Servicio Penitenciario fue detenido la mañana de este jueves mientras trataba de ingresar droga a una cárcel de Mendoza . Esta vez ocurrió en el Complejo Penitenciario N°2 San Felipe , localizado en Ciudad de Mendoza . El guardiacárcel llevaba alrededor de 256 gramos de cocaína . Es el cuarto caso registrado en el último mes.

Fuentes carcelarias revelaron que la sustancia ilegal que llevaba en su poder el penitenciario, identificado como José Antonio Lorenzo (38), fue hallada a través del sistema de ingreso único, un método implementado este año y que consiste en una serie de controles que se le realizan a los funcionarios que trabajan en las cárceles mendocinas: doble requisa, detector de metales y análisis biométrico, entre otros.

Justamente, a través de este tipo de controles se logró detectar en menos de un mes cuatro casos de trabajadores penitenciarios intentando introducir estupefacientes en diferentes edificios carcelarios de la provincia.

El primero de la seguidilla de casos tuvo lugar el jueves 25 de julio cuando el agente Andrés Ezequiel Fernández , de 38 años, fue sorprendido con un paquete de droga oculto entre sus prendas, en el sector de los genitales.

A raíz de la requisa, el guardiacárcel entregó de manera voluntaria el ladrillo de 1,019 kilogramos de marihuana prensada , cuyo test le practicó personal del Área de Sustancias Prohibidas del Servicio Penitenciario .

PORTADA Andrés Fernández Andrés Fernández, el penitenciario detenido con la droga el 25 de julio. MDZ.

Por su parte, otros dos episodios similares ocurrieron el jueves 31 del ese mes. Ese día, un enfermero que trabajaba en el mismo penal capitalino fue detenido 100 gramos de marihuana. Al igual que en el otro caso, llevaba el pequeño envoltorio oculto entre sus partes íntimas.

En tanto, durante la misma jornada un guardiacárcel cayó en San Felipe con 0,3 gramos de cocaína, que llevaba oculta entre sus pertenencias.

En esa ocasión, los procedimientos fueron destacados por la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, a través de sus redes sociales oficiales, destacando el sistema de ingreso único.