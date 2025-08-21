Cristian Graf mostró el lugar donde hallaron los restos de Diego Fernández: así es el jardín

Este jueves, el principal sospechoso por el crimen de Diego Fernández habló con la prensa y mostró cómo está el jardín donde hallaron los restos.

Hace dos semanas, se confirmó que los restos hallados bajo una medianera en una vivienda lindera a la casa donde había residido el célebre músico Gustavo Cerati, pertenecían a Diego Fernández Lima, un joven de 16 años que fue asesinado en el barrio porteño de Coghlan. Este jueves, Cristian Graf, el principal sospechoso por el crimen del joven que desapareció en 1984, rompió el silencio.

Video: el lugar donde hallaron los restos de Diego Fernández El lugar donde hallaron los restos de Diego Fernández El hombre habló con TN y mostró cómo es el lugar donde fueron hallados los restos de Diego. “El cuerpo apareció abajo de la ligustrina cuando estaban haciendo las excavaciones, cuando estaban haciendo la medianera”, detalló. Frente a las cámaras, Cristian mostró cómo se encuentra su jardín tras el misterioso hallazgo.

“El lugar aproximado sería por acá. Todas estas plantas son nuevas, después del hallazgo. Los arquitectos hicieron toda la pared nueva, la revocaron y lo único que hice fue pintar, puse tierra en el hueco”, explicó Graf.

Graf se declaró inocente “Lo único que me liga con Diego es que compartimos un año en el colegio. No éramos amigos, no teníamos puntos en común. Diego jamás vino a mi casa ni a hacer un trabajo ni nada”, sostuvo en cuanto a su vínculo con la víctima.

Rompió el silencio Cristian Graf Rompió el silencio Cristian Graf Graf remarcó que las acusaciones en su contra no tienen fundamento. “Soy el protagonista de una historia en la que me implican en una causa que no es mía”, sostuvo. En ese sentido, agregó: “No lo entiendo, te da bronca porque al saber que no sos vos, te acusan de algo que no es”.