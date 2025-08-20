Sonríe Cristian Graf: el juez rechazó el pedido de indagatoria al principal sospechoso por la muerte de Diego Fernández

La solicitud había sido impulsada por el fiscal Martín López Perrando, quien buscaba que Cristian Graf declare como imputado.

Hace dos semanas, se confirmó que los restos hallados bajo una medianera en una vivienda lindera a la casa donde había residido el célebre músico Gustavo Cerati, pertenecían a Diego Fernández Lima, un joven de 16 años que fue asesinado en el barrio porteño de Coghlan.

En las últimas horas, el juez Alejandro Litvack, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal N° 56, rechazó el pedido de citación a indagatoria a Cristian Graf, el principal sospechoso por el crimen del menor que desapareció en 1984.

Cabe destacar que dicha solicitud había sido impulsada por el fiscal Martín López Perrando, quien buscaba que Graf declare formalmente como imputado en el expediente.

En qué se fundamentó la decisión del juez De acuerdo a la resolución del juez Litvack, a la que tuvo acceso Infobae, la decisión se fundamentó en que, para el magistrado, la acusación realizada por el fiscal no cuenta con “una concreta imputación bajo tal identidad del imputado”. A su vez, indicó que el alcance de la prueba presentada y la extensión de los hechos narrados “impide conferir tal imputación que cumpla con las exigencias del artículo 298 del Código Procesal Penal de la Nación”.