Se conocieron nuevos detalles que complican a Cristian Graf por el crimen de Diego Fernández: "Muchas cosas no cierran"

La semana pasada, se confirmó que los restos hallados bajo una medianera en una vivienda lindera a la casa donde había residido el célebre músico Gustavo Cerati, pertenecían a Diego Fernández Lima , un joven de 16 años que fue asesinado en el barrio porteño de Coghlan .

En las últimas horas, Rolando Medina Rodas, quien se encargó de la demolición y excavación de la medianera en la obra ubicada en la avenida Congreso 3748 donde se hallaron los restos del joven que había desaparecido en 1984, reveló nuevos detalles que complican al principal sospechoso .

Con el correr de los días, se supo que el terreno donde fueron hallados los restos de Diego pertenece a la familia Graf. Un testigo puso en la mira a Cristian Graf (56), un excompañero del secundario de la víctima . El lunes, el fiscal Martín López Perrando solicitó que Graf sea citado a declaración indagatoria, por encubrimiento .

“ Hay muchas cosas que no cierran . Yo tenía prohibido tocar y arrancar un arbolito que estaba en la medianera. Primero me lo pidieron de la constructora, pero el día que estaba haciendo la demarcación para la medianera es cuando sale (Cristian) a recalcar el tema del arbolito. Estaba muy cerca de donde estaban los restos”, detalló Rodas, en diálogo con LN+.

Y agregó: “A mí me llama la atención ahora porque cuando empezamos a hacer la preparación de la excavación de la medianera es cuando él se acerca, él aparece y ronda el patio. Ahí es cuando estaba mirando todo. Lo noté inquieto. Él daba vueltas”.

Las hipótesis contradictorias de Cristian Graf

En primer lugar, mencionó que, unos años atrás, en el terreno hubo una iglesia y que los restos podrían pertenecer a un cura. Por otro lado, habló sobre un establo. Y por último, indicó que, cuando hicieron la pileta, pidieron un camión de tierra para nivelar y sugirió que tal vez de allí vinieron los restos.

restos humanos Cerati X

En cuanto a esto, Rodas cuestionó la versiones de Graf y sostuvo que son mentira. “Yo cargo todo el tiempo camiones con la máquina. Yo veo lo que cargo y lo que entra dentro del balde de la máquina. Es imposible que hayan caído de ahí sin que nadie se diera cuenta”, aseguró.

Por último, Rodas le envió un mensaje a la familia de la víctima. “Ojala que todo esto ayude a la familia y que, por lo menos, puedan despedir a su hijo”, concluyó.