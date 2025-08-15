Declaró un excompañero de Diego Fernández y Cristian Graf: qué dijo

El fiscal busca reconstruir las circunstancias del crimen de Diego Fernández, determinar responsabilidades y esclarecer lo que ocurrió.

La semana pasada, se confirmó que los restos hallados bajo una medianera en una vivienda lindera a la casa donde había residido el célebre músico Gustavo Cerati, pertenecían a Diego Fernández Lima, un joven de 16 años que fue asesinado en el barrio porteño de Coghlan.

En las últimas horas, un excompañero de la víctima y de Cristian Graf, quien está acusado de encubrimiento agravado y supresión de evidencia, declaró ante el fiscal Martín López Perrando, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°61.

En primer lugar, el hombre indicó que cursó con la víctima el primer y segundo año de secundaria y que eran cercanos. Según informó Infobae, el testigo describió a Diego como “muy simpático, con calle, gracioso, amiguero y querido”.

Por otro lado, habló sobre los objetos que fueron hallados junto a los restos del joven de 16 años que desapareció en 1984. “Diego utilizaba el reloj y presumía de él”, señaló sobre el Casio-CA 90. “Usaba la corbata con un nudo desprolijo y medias blancas con botas con peluche”, agregó. Y detalló: “Solía colgarse objetos, como una moneda similar a la divulgada en medios”.

Qué dijo sobre Cristian Graf Luego, mencionó a Cristian, el principal sospechoso por la muerte de Diego, y aseguró que entró al colegio en segundo año. A Graf lo describió como “muy tímido” y manifestó: “Si habló diez palabras fue mucho”. A su vez, mencionó que nunca se imaginó que Cristian tuviese habilidades mecánicas.