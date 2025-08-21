Habló Cristian Graf, el principal sospechoso por el crimen de Diego Fernández: "Me tiraron un muerto"

Hace dos semanas, se confirmó que los restos hallados bajo una medianera en una vivienda lindera a la casa donde había residido el célebre músico Gustavo Cerati, pertenecían a Diego Fernández Lima, un joven de 16 años que fue asesinado en el barrio porteño de Coghlan .

En las últimas horas, Cristian Graf , e l principal sospechoso por el crimen del joven que desapareció en 1984 , rompió el silencio y brindó una entrevista al medio TN. “Me tiraron un muerto. Al pobre muchacho alguien lo enterró ahí”, sentenció el excompañero de Diego.

Y agregó: “El cuerpo apareció cuando estaban haciendo las excavaciones de la medianera. Todo fue al lado, nadie de la familia fue. Tengo la conciencia limpia, mi familia tiene la conciencia limpia y con eso basta”.

Graf contó que el descubrimiento lo tomó por sorpresa y que aún le cuesta entender lo ocurrido. “Estamos muy mal, primero por el hecho de haber encontrado los restos y después por toda la trascendencia que está teniendo en el día a día. El acecho mediático es tremendo, nos sentimos señalados”, expresó.

El sospechoso también remarcó que su vínculo con Fernández Lima fue mínimo: “Lo único que me liga con Diego es que compartimos un año en el colegio. No éramos amigos, no teníamos puntos en común. Diego jamás vino a mi casa ni a hacer un trabajo ni nada”.

Sobre el día en que apareció el cuerpo, recordó: “Yo estaba trabajando y me llamó mi hermana. El arquitecto había encontrado huesos humanos. Cuando llegué ya estaba la policía, pero no me dejaron ver nada. No entendía nada, no tenía razón de ser”.

A su vez, descartó cualquier responsabilidad de su familia: “Pongo las manos en el fuego por mi papá y mi mamá. Jamás pensé en que pudo haber pasado algo con ellos. No está ni en la mente pensar eso”.

Por último, dijo que espera que el caso pueda resolverse: “La causa prescribió, pero todos queremos saber quién fue para estar en paz, tanto la familia Fernández como nosotros. Lo lamento mucho por ellos, me hubiese gustado tener una respuesta para darles, pero no la tengo. Espero que esto se esclarezca lo antes posible”.

Qué dijo la esposa de Graf

En diálogo con TN, la mujer de Cristian salió a respaldarlo. “Jamás dudé de él, porque es muy bueno. Las personas que lo conocen saben quién es Cristian y lo bueno que es”, aseguró. Y agregó: “Por eso estoy acá apoyándolo y lo voy a bancar siempre, al igual que toda la familia”.

También habló del impacto que la situación tuvo en su hijo: “Mi hijo es fuerte, cree en el padre. Está contenido, entiende todo esto, es un nene muy inteligente. Es fuerte, por eso siempre pedí respeto. Porque tengo que ser fuerte para apuntalar a la familia”.

