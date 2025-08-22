Estafaban a compañías de seguro con falsos robos y tenían un desarmadero

La Justicia y la policía desbarataron una banda dedicada al robo de autos y a estafar a compañías de seguro. Simulaban robos y cobraban las primas. Luego vendían las autopartes.

La Justicia desbarató una banda que tenía una organización alrededor del robo de autos y de estafas a compañías de seguro. Todo terminaba en el mercado negro de los desarmaderos. La banda operaba en el Gran Mendoza y tenía varias ramas. Por un lado se dedicaban al robo de autos para vender las autopartes. Pero además organizaban falsos robos de vehículos para estafar a las compañías de seguro y, a la vez, también vender las autopartes de los rodados dados de baja.

La investigación llevaba tiempo y anoche se ejecutaron 26 allanamientos siumultáneos en Guaymallén, Las Heras y Maipú. Por eso hubo 12 detenidos y aún hay 5 prófugos. En los mismos operativos se hallaron 14 vehículos y autopartes de otros 20 rodados.

autopartes allanamiento 2 El modus operandi de la banda requería de la participación de otros actores: los falsos denunciantes. Según la sospecha, buscaban interesados en dar de baja a sus autos para cobrar seguros. Así, ellos tomaban los autos y los propietarios denunciaban el robo ante la compañía para cobrar la prima. La banda se encargaba de desguazar y hacer desaparecer los rastros. El negocio se cerraba con la venta de las autopartes no identificadas, ya en el mercado negro.

"Hasta el momento fueron secuestros alrededor de 14 vehículos, en tanto que el último allanamiento está en proceso. Se ha advertido además, la presencia de aproximadamente más de 20 vehículos más para secuestrar y múltiples autopartes. En este trabajo interviene además, Policía Científica", informaron desde Tribunales. Además, agregaron que es posible que haya más operativos y detenciones.