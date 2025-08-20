Un perro rastreador ayudó a recuperar elementos robados y a atrapar sospechosos en la Zona Este

El perro policial colaboró en procedimientos que terminaron con la recuperación de elementos robados y la detención de sospechosos.

El trabajo de un perro rastreador de la Policía permitió avanzar en la investigación de robos ocurridos en fincas de la Zona Este. Los operativos se desarrollaron en Las Catitas, Santa Rosa, y en la zona rural de San Martín, donde se recuperaron bienes sustraídos y se concretaron detenciones.

Robo en Santa Rosa El primer hecho se produjo en una vivienda ubicada sobre la ruta 50, en Las Catitas. Tras la denuncia de la víctima, personal policial inició un operativo en la zona. El rastreo encabezado por el perro Fito condujo a un domicilio precario, donde se realizó un allanamiento que permitió recuperar una garrafa denunciada como robada.

Procedimiento en San Martín Horas más tarde, otro operativo se desplegó en calle La Junta, con la participación de efectivos de la subcomisaría Giagnoni y la Policía Rural. En el lugar se hallaron animales faenados y, tras las tareas de rastreo, fueron detenidos dos hombres señalados como responsables.