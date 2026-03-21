La actuación del perro Sky, integrante del Cuerpo de Canes, fue clave para conocer cómo fue un violento robo en Godoy Cruz.

El perro Sky fue clave para esclarecer un violento robo ocurrido en una obra en construcción de Godoy Cruz. El ovejero alemán del Cuerpo de Canes logró seguir el rastro de los sospechosos y guiar a los efectivos hasta uno de los presuntos autores, en el marco de un operativo que también contó con el apoyo de las cámaras del CEO.

El hecho se registró en una empresa constructora ubicada sobre calle El Zonda, en el barrio SUPE. De acuerdo con la denuncia, tres hombres que vestían chalecos refractarios ingresaron al sector administrativo y, mediante amenazas con un arma de fuego, sustrajeron una importante suma de dinero en efectivo y dos teléfonos celulares.

Tras el asalto, se desplegó un operativo en la zona con participación de personal policial y del sistema de videovigilancia del Centro Estratégico de Operaciones. A partir del análisis de las cámaras, se logró reconstruir la secuencia del hecho y el recorrido de los sospechosos.

sky 2 El perro Sky, protagonista del esclarecimiento de un robo en Godoy Cruz. Claves de la investigación Durante los rastrillajes, los efectivos encontraron elementos que habrían sido descartados durante la fuga. Entre ellos había prendas de vestir y dos teléfonos celulares ocultos dentro de un chaleco refractario, lo que aportó datos relevantes para avanzar en la causa.

Con esos indicios, intervino el Cuerpo de Canes y fue allí donde Sky realizó el seguimiento desde la zona del robo. El perro marcó a un joven de 17 años, quien fue aprehendido en las inmediaciones y trasladado a una dependencia policial.