Un perro policial ayudó a resolver un paradero: el can localizó a un hombre que era buscado en el Este

El operativo se realizó en el barrio Amel. El perro siguió un rastro durante dos kilómetros hasta dar con la persona en una acequia.

Fito, el perro del Cuerpo de Canes de la Policía que ayudó a resolver el paradero en San Martín.

Un perro policial ayudó a encontrar este lunes a un un hombre que era intensamente buscado tras desaparecer de su casa de San Martín. Fue en medio de un procedimiento que se realizó tras la denuncia de paradero que radicó la familia del sujeto.

El operativo se inició tras la presentación judicial por la desaparición del hombre, la cual activó un importante despliegue policial en el barrio Amel, en el citado departamento del Este provincial.

El trabajo clave del perro Fito En ese contexto, Fito, un perro del Cuerpo de Canes comenzó a trabajar sobre los indicios recolectados en el lugar y tomó un rastro en dirección al sur, iniciando un seguimiento que se extendió por aproximadamente dos kilómetros.

Tras el recorrido, el can marcó una presencia en una zona descampada, más precisamente en el interior de una acequia, donde finalmente fue encontrado el hombre buscado.