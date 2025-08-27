Qué pasó en la Escuela Misiones que tuvo que suspender las clases el martes
Tras el robo y daños en las instalaciones de la Escuela Misiones, las clases se reanudaron este miércoles. Autoridades evalúan los daños y la comunidad quiere colaborar.
La Escuela N° 1-511 “Misiones”, ubicada en el distrito Gobernador Benegas de Godoy Cruz, retomó sus actividades lectivas después de ser víctima de un violento robo que obligó a la suspensión de clases el pasado martes. El hecho, ocurrido durante la madrugada del martes, dejó a la institución con daños materiales significativos y la pérdida de algunos elementos.
Los delincuentes forzaron las puertas de acceso para ingresar al establecimiento. Una vez dentro, sustrajeron computadoras, equipos de audio, herramientas y otros objetos de valor. Además de lo robado, los sujetos provocaron destrozos en el interior, volcando muebles y desordenando las aulas, lo que agravó las pérdidas y demoró la evaluación total de los daños.
Retomar las clases a pesar del mal momento
A pesar del impacto inicial, la dirección de la escuela y el personal docente trabajaron para normalizar la situación y garantizar la continuidad del ciclo lectivo. Según pudo conocerse, las clases se desarrollaron con normalidad este miércoles cuando las chicos y chicos volvieron a las aulas.
Por su parte, las familias de los alumnos se mostraron consternadas por el suceso y expectantes por colaborar. A través de un mensaje, la docente a cargo de uno de los cursos informó a los padres que aún se realizaba un inventario de los perjuicios y que se les comunicaría próximamente de qué manera la comunidad podría asistir en las tareas de reparación y recomposición. Anteriormente, se había evaluado la posibilidad de organizar una rifa solidaria, iniciativa que por el momento fue pausada a la espera de definir las necesidades más urgentes.
El caso fue investigado por la Policía, quienes realizaron las pericias correspondientes en el lugar. Hasta el momento, no se han reportado avances sobre posibles detenidos. El hecho generó indignación en la comunidad. Comerciantes de la zona, en diálogo con este medio, remarcaron que en los últimos meses los robos son constantes en locales como la dietética a la que intentaron entrar dos veces rompiendo los vidrios de la puerta, o el robo en la ferretería. Reclaman mayor seguridad para en el barrio.