Qué pasó en la Escuela Misiones que tuvo que suspender las clases el martes

Tras el robo y daños en las instalaciones de la Escuela Misiones, las clases se reanudaron este miércoles. Autoridades evalúan los daños y la comunidad quiere colaborar.

La Escuela N° 1-511 “Misiones”, ubicada en el distrito Gobernador Benegas de Godoy Cruz, retomó sus actividades lectivas después de ser víctima de un violento robo que obligó a la suspensión de clases el pasado martes. El hecho, ocurrido durante la madrugada del martes, dejó a la institución con daños materiales significativos y la pérdida de algunos elementos.

Los delincuentes forzaron las puertas de acceso para ingresar al establecimiento. Una vez dentro, sustrajeron computadoras, equipos de audio, herramientas y otros objetos de valor. Además de lo robado, los sujetos provocaron destrozos en el interior, volcando muebles y desordenando las aulas, lo que agravó las pérdidas y demoró la evaluación total de los daños.

Retomar las clases a pesar del mal momento A pesar del impacto inicial, la dirección de la escuela y el personal docente trabajaron para normalizar la situación y garantizar la continuidad del ciclo lectivo. Según pudo conocerse, las clases se desarrollaron con normalidad este miércoles cuando las chicos y chicos volvieron a las aulas.

Por su parte, las familias de los alumnos se mostraron consternadas por el suceso y expectantes por colaborar. A través de un mensaje, la docente a cargo de uno de los cursos informó a los padres que aún se realizaba un inventario de los perjuicios y que se les comunicaría próximamente de qué manera la comunidad podría asistir en las tareas de reparación y recomposición. Anteriormente, se había evaluado la posibilidad de organizar una rifa solidaria, iniciativa que por el momento fue pausada a la espera de definir las necesidades más urgentes.