Zonda en Mendoza hoy: qué decidió la DGE para el turno tarde y a qué hora se sentirá más

La provincia amaneció con la mirada puesta en el viento zonda . Desde temprano se evaluaron partes oficiales y reportes de campo. Con esa información, la Dirección General de Escuelas resolvió sostener la presencialidad durante la tarde en todos los niveles y modalidades.

La medida rige para todo el territorio provincial. No es una invitación a relajarse. Es una decisión basada en un escenario que no alcanza valores críticos, pero igual requiere atención. Cada escuela debe monitorear su entorno y aplicar los protocolos si las condiciones cambian. En días así, lo que ordena es el criterio.

El sistema educativo funcionará con normalidad en la franja de la tarde. La DGE dejó abierto un margen para responder por zonas si el tiempo se complica. Los equipos directivos están habilitados a activar medidas de contingencia cuando el viento baje con fuerza al llano o la visibilidad se reduzca por polvo. ¿Qué implica? Reubicar actividades en interiores, limitar recreos al aire libre y asegurar agua disponible.

Las familias pueden comunicarse con cada establecimiento ante dudas de traslado. Si hubiera cambios de alcance general, se comunicarán por los canales oficiales. Por ahora, el mensaje es claro: continuidad pedagógica y prudencia.

El fenómeno se hará sentir desde media tarde. El horario a mirar es alrededor de las 16. Se esperan ráfagas de 35 a 50 km/h y, en momentos aislados, máximos que podrían acercarse a 75 km/h. El impacto más notorio llegará a precordillera, Gran Mendoza y sectores del este provincial. El combo habitual acompaña: temperatura en ascenso, humedad muy baja y polvo en suspensión con visibilidad reducida por tramos.

En cordillera, la situación es distinta: temporal de viento y nieve, con precauciones extras para rutas de alta montaña. En el llano se prevé un Zonda de moderado a fuerte durante la tarde. El pronóstico completa el cuadro con nubosidad variable, una máxima cercana a 25°C y una mínima en torno a 6°C.

El seguimiento por escuela será determinante. Señales de alerta hay muchas y son fáciles de reconocer: ramas en movimiento constante, golpes de viento que desequilibran, polvo visible y ojos secos. Si esas condiciones se sostienen, corresponde minimizar actividades exteriores y priorizar aulas internas.

También es aconsejable evitar el uso de ventiladores que remuevan partículas. Cuando el acceso se complica o una ráfaga supera lo previsto, cada institución debe informar a supervisión y activar el circuito que marca la DGE. El criterio rector es simple: cuidar la salud de estudiantes y trabajadores.

Cierra un día que pide paciencia y orden. El Zonda forma parte de la vida mendocina y no siempre llega con la misma fuerza. Hoy soplará por la tarde, sobre todo después de las 16, con mayor impacto en precordillera, el Gran Mendoza y zonas del Este. La escuela sigue abierta, con foco en la prevención. La recomendación final resume todo: informarse por vías oficiales, planificar los traslados, hidratarse y atender a los cambios del tiempo en cada barrio. Si el viento se intensifica en un área puntual, la respuesta será localizada y rápida.