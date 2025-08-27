Quién es la mamá de Ayelén Paleo que está acusada de formar parte de una red de trata

En las últimas horas, la Policía detuvo a Elizabeth Rodrigo, madre de la reconocida vedette Ayelén Paleo . La mujer está acusada de formar parte de una red de trata que prostituía mujeres. Junto con ella, otras tres personas fueron detenidas.

La acusada se muestra muy activa en redes sociales. En Instagram cuenta con más de cuatro mil seguidores y ochenta posteos. Elizabeth estudió en la Universidad Siglo 21. Además, es martillera pública, corredora inmobiliaria y fotógrafa.

Según trascendió, la mamá de la vedette sería quien organizaba la logística y hacía de fotógrafa para la organización . Dicho material erótico luego era publicado en páginas para adultos.

El modus operandi de la banda consistía en captar a mujeres bajo la promesa de empleo doméstico y luego las obligaba a prostituirse en distintos departamentos de La Plata, Bahía Blanca, La Pampa y Santa Fe. La organización, les retenía el 90% de las ganancias y les exigía un pago de hasta 90 mil pesos por los books de fotos.

La captura de las sospechosas

Durante el operativo, otras tres integrantes de la banda fueron detenidas. La líder de la organización, identificada como Noelia Elizabeth Avalos, fue capturada en Berazategui, donde coordinaba los encuentros a través de un “call center”. A su vez, los efectivos incautaron computadoras, celulares, cámaras, anotaciones, máquinas de contar dinero, preservativos, lencería erótica, contratos de locación y más de 20 mil dólares en efectivo.

Ayelén Paleo madre detenida X

Por otro lado, 12 mujeres, de entre 22 y 45 años, fueron rescatadas. Las víctimas fueron asistidas por los equipos del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Víctimas de Trata. En estos momentos, la causa se encuentra a cargo de la fiscal Cecilia Corfield, de la UFI N° 1 de La Plata. Las integrantes de la red de trata serán trasladadas a la Provincia de Buenos Aires para ser indagadas.