Video: estaba trabajando y le robaron la bicicleta en segundos

El hecho se registró este mediodía en pleno centro mendocino y fue captado por las cámaras de seguridad de la zona.

Un trabajador fue víctima de la inseguridad cuando un desconocido le robó su bicicleta a plena luz del día mientras cumplía con su jornada laboral. El episodio delictivo ocurrió en horario del mediodía en una transitada arteria del centro de la Ciudad de Mendoza.

El hecho tuvo lugar pasado el mediodía del martes en la intersección de avenida España y calle Espejo y fue captado por las cámaras de seguridad de la zona. El lugar registra constante movimiento peatonal y vehicular durante las horas laborales.

Robo de bicicleta en pleno centro La víctima del robo relató que se encontraba desarrollando su actividad laboral cuando ocurrió el hurto. Al finalizar sus tareas y dirigirse al lugar donde había dejado su bicicleta, se encontró con la desagradable sorpresa. El damnificado manifestó su malestar por la rapidez e impunidad con la que actuó el malviviente en una zona tan concurrida de Mendoza.