Sin filtro: Morena Rial tomó partido y opinó sobre la infidelidad de Gimena Accardi a Nico Vázquez

Como siempre, Morena Rial no tuvo pelos en la lengua y dio su punto de vista sobre lo que ocurrió con dos colegas del medio.

La confesión de Gimena Accardi sobre una infidelidad a Nico Vázquez no solo puso fin a una relación de 18 años, sino que también desató un sinfín de comentarios en el mundo del espectáculo. Sin embargo, ninguna reacción fue tan contundente como la de Morena Rial, que sin tapujos se refirió al tema a través de sus redes sociales.

nico vazuquez y gime accardi Gime Accardi y Nico Vázquez se separaron. Archivo MDZ El drama se desató cuando un seguidor le consultó a Morena su opinión sobre la infidelidad de Accardi. La hija de Jorge Rial fue lapidaria en su respuesta, sin medir el impacto de sus palabras y lanzó sin vueltas: "Nico es lo más! Lamentablemente estuvo con una mujer que prefirió un macho, antes que su familia".

more-rial-banco-nico-vazquez-la-infidelidad-gimena-accardi Los duros dichos de Morena Rial en su cuenta de Instagram que fueron polémicos. Redes sociales Pero Morena no se detuvo ahí y, en otra historia de Instagram, redobló la apuesta y reiteró su total apoyo al actor en su dolorosa separación. "Amo a Nico, una lástima lo que le hicieron", afirmó, sumando una encuesta para que sus seguidores dejaran su opinión sobre la ruptura. Con esta acción, Morena se convirtió en la voz de un sector del público que también se sintió traicionado por la infidelidad de la actriz.

La postura de Morena Rial contra Carmen Barbieri Sin embargo, el comentario que más revuelo generó en el mundo de la farándula no fue sobre Accardi, sino sobre una tercera persona. En otra ronda de preguntas en Instagram, Morena apuntó sin piedad contra Carmen Barbieri cuando un seguidor le preguntó qué opinaba de "esa vieja paspada", y la mediática no dudó en responder. "La verdad que ella es infumable, gorreada como Nico Vázquez", lanzó, haciendo una cruel alusión al escándalo que envuelve a la pareja de actores.