La lista completa de escándalos de More Rial que dieron que hablar en todos los medios

Si algo distingue a Morena Rial es su capacidad para meterse en escándalos mediáticos. Los cruces con famosos de la TV marcaron a fuego la incipiente carrera como influencer de la hija de Jorge Rial. More no mide rival ni situación. A sus 26 años les hace frente a los pesos pesados del periodismo de espectáculo en guerras mediáticas de alto voltaje.

Involucrada en una causa judicial, acusada por integrar una banda que realizaba salideras en la zona Norte del Conurbano, More Rial pasó diez días detenida en la Comisaría 7ma de San Isidro. Al conseguir la excarcelación, la hija del conductor de Argenzuela salió decidida a recuperar su lugar. Y se peló con todos.

Los escándalos de Morena Rial

Los escándalos de Morena Rial empezaron mucho antes de que se desatara la historia policial que la llevó tras las rejas. En 2020, la hija de Rial quedó envuelta en una polémica tras ser acusada de participar en una estafa piramidal.

Pese a su corta edad, Morena Rial ya protagonizó varios escándalos mediáticos. Fuente: Instagram @moreerial.

En 2020, Morena Rial se vio involucrada en una gran polémica al promocionar una máquina portátil para el rostro de la empresa Nu Skin. La controversia no solo se desató por la supuesta efectividad del producto, sino también por el modelo de negocio de la compañía, señalado como un esquema piramidal o multinivel.

Culto a San la Muerte y el umbandismo

Sobre sus creencias también hubo polémica. Porque Morena Rial exhibió, en varias oportunidades, su devoción por San La Muerte. Este tipo de culto generó una ola de críticas por parte de sus seguidores en redes sociales. La joven incluso mostró un tatuaje en honor a esta entidad, asegurando que su devoción no significaba que realizara rituales.

Sin embargo, la controversia volvió a encenderse cuando recomendó en sus redes sociales a su tarotista, Carla, quien también ofrecía servicios de “retornos de pareja, amarres y limpiezas”. Tras su salida de la cárcel ocurrió algo parecido, cuando More Rial se bautizó en el umbandismo.

Morena Rial y las acusaciones por robo

Uno de los escándalos más serios que ha enfrentado la mayor de las hijas de Rial está relacionado con acusaciones de robo. En 2023 fue acusada de hurto de pertenencias en LAM. Mónica Farro acusó a More Rial y la dejó muy mal parada. No fue esta la única acusación. Facundo Ambrosioni, su ex y padre de su hijo mayor, la acusó de haber robado siete celulares en un negocio de su familia. Según su versión, Morena aprovechó que el personal estaba distraído para ingresar detrás del mostrador y llevarse los dispositivos.

Las peleas con Jorge Rial

La relación con su padre es uno de los temas que más horas de aire les dio a los canales de TV en los últimos años. El punto cúlmine de esa disputa se dio en 2023, cuando Jorge Rial sufrió un infarto durante unas vacaciones en Colombia, situación en la que corrió peligro su vida.

En aquella oportunidad, Morena Rial inició un raid mediático y, lejos de poner paños fríos por el delicado momento que atravesaba Jorge, ventiló información delicada sobre la interna familiar. Reveló que su padre la acusaba a ella por sus complicaciones de salud.

La relación con su padre cambió cuando More estuvo presa. Tras su salida, Jorge volvió a tender puentes con su hija y las disputas familiares, al menos públicamente, cesaron. La propia Morena así lo confirmó en su famoso mano a mano con Carmen Barbieri.

Las batallas de Morena Rial con pesos pesados de la TV

Tras su salida de la cárcel, Morena Rial mantuvo duros enfrentamientos con varias personalidades del medio. Con Carmen Barbieri se enemistó tras su participación en Mañanísima, cuando la conductora decidió no incluirla como panelista del programa. A Luis Ventura lo acusó de haber roto un off the record, motivo por el cual el histórico periodista de espectáculos salió a responderle en vivo.

Pero la pelea más encarnada de More Rial es, sin dudas, con Yanina Latorre. Esa disputa dura hasta el día de hoy. La hija de Jorge Rial trató a la conductora de Sálvese Quien Pueda de "vieja". La periodista le respondió con un apelativo lapidario: "Chorra de poca monta".