Luciana Salazar fulminó a Yanina Latorre, luego de que la panelista preguntara de qué trabaja constantemente: "Está..."

Yanina Latorre no se achica ante ninguna figura. La conductora de Sálvese Quien Pueda (América) fue duramente criticada por Luciana Salazar, luego de que se cansara de las preguntas retóricas de Latorre acerca de la fuente de sus ingresos.



"¿Y esta de qué trabaja?", es una frase recurrente de Yanina Latorre cada vez que tiene que referirse a Luciana Salazar. La modelo volvió a ser noticia en los últimos días por un cruce con Martín Redrado que involucra a su hija, Matilda.



Luciana Salazar volvió a cruzar a Yanina Latorre por los dichos de la panelista de LAM. Fuente: Instagram @salazarluli.

Luciana Salazar volvió a cargar contra Yanina Latorre

Luciana Salazar le paró el carro a Yanina Latorre, quien confirmó que denunció a la periodista por hostigamiento. Recientemente, Yanina volvió a defender a Redrado en su eterna disputa con Salazar por cuestiones vinculadas a la filiación de Matilda, la hija de Luli. Lo que molestó a la vedette fue la insistencia de Yanina acerca de su fuente de ingresos. "La fiscalía la imputó, pero no me interesa hablar más nada porque el tema de ella está todo en la Justicia", dijo la vedette.

"Es una causa de hostigamiento. La fiscalía la imputó y ella la semana pasada firmó un acuerdo", contó Luciana Salazar en diálogo con LAM, el programa que conduce Ángel de Brito por América.



El año pasado, Luciana Salazar fue al programa de Mirtha Legrand y la Diva de los almuerzos le hizo la misma pregunta que Latorre se hace al aire. "¿De qué vivís vos? No te veo trabajar mucho", le dijo la conductora de El Trece a Luli, visiblemente incomodada por esa pregunta.

A pesar de ese episodio, Luli Salazar no incluyó en su denuncia a Mirtha. Ella misma explicó el motivo: "No generó un hostigamiento porque no les pidió a sus seguidores que me pregunten si trabajo. Fue una sola pregunta que además me pidió si me la podía preguntar y además había salido previamente en los medios dicho por Yanina".

Yanina Latorre redobló la apuesta en su disputa con Luciana Salazar



Fiel a su estilo, Latorre no se achicó. La conductora de América confirmó que el litigio con Salazar es real, pero no dará el brazo a torcer.

Yanina Latorre no se achica ante Luciana Salazar. Foto: archivo.



"Fui a dos mediaciones: en la primera hice mi descargo y conté que yo consideraba que es derecho a la información. No estoy de acuerdo en lo que hace (…), me parece más digno laburar y dejarse de romper los huevos, y siento que es extorsiva con los mensajes. Eso no es ni hostigamiento ni un delito, es mi opinión y a mí nadie me va a callar", contó Yanina Latorre en LAM.



"Ella busca a los tipos para que le den guita, y ahora, haceme otro juicio e imputame. Ella tiene dignidad", cerró Yanina su descargo.