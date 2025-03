Filtran el documento que Martín Redrado le habría firmado a Luciana Salazar por Matilda

En las últimas semanas, Luciana Salazar estalló contra Martín Redrado y volvió a reafirmar su reclamo por la cuota alimentaria de su hija adoptiva, Matilda. Por su parte, el economista volvió a negar en entrevistas recientes cualquier responsabilidad o vínculo con la menor de edad, a lo que respondió Luciana Salazar publicando fotos íntimas de su ex. En las últimas horas, una nueva prueba irrefutable surgió y parecería acabar por completo con la versión de Redrado.

La información salió a la luz en el nuevo programa de Viviana Canosa por El Trece. En el ciclo, la conductora habló con Luciana Salazar tras sus acusaciones de acoso contra Redrado, y explicó los contenidos del documento que llegó a su producción. En el papel, aparece la firma del economista en un acuerdo donde promete hacerse cargo económicamente de Matilda hasta que cumpla los 18 años de edad.

Qué dice el documento que probaría la responsabilidad de Martín Redrado hacia la hija de Luciana Salazar

Según leyó Débora D’Amato, en el texto firmado por Martín Redrado a Luciana Salazar se estableció que "a efectos de garantizar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por Redrado, que extienden por un plazo máximo de 16 años, ofrece en garantía las acciones de su propiedad". Al momento de la firma, Matilda tenía ya dos años de edad, por lo que el documento garantizaría su protección hasta que cumpla la mayoría de edad.

"No hay manera que ahora desconozca la responsabilidad que firmó", aclaró Viviana Canosa. A pesar de esto, Redrado habría desconocido la evidencia presentada por Luciana Salazar en varias ocasiones: "La firma es la de Martín Redado, que él quiso en reiteradas oportunidades decir que era mentira, que esa firma no era de él. Lo citaron más de cinco veces para demostrar que no era y nunca pudo ir porque tenía que viajar", agregó D'Amato.

Qué dijo Martín Redrado sobre el documento que confirmaría la versión de Luciana Salazar

Después de la explosiva revelación, el equipo de "Mujeres argentinas" estableció una comunicación con Martín Redrado para tener su respuesta a la evidencia filtrada. A pesar del fuerte reclamo de Virginia Gallardo, quien le habló con el documento en mano, el ex de Luciana Salazar volvió a desconocer todo. "Reitero lo que dije. No vi ese documento. Lo único que firmé fue un alquiler que tuvimos cuando había una casa que se utilizaba el fin de semana en Nordelta", aseguró.

Finalmente, el economista pidió que se respete su nueva vida junto a su mujer y dos hijos, y se deje el pasado en el pasado. "Déjenme seguir con mi vida profesional y personal y que se ocupen los abogados y que la otra parte diga lo que quiera. La verdad es que yo no tengo más nada que agregar", cerró. Por su parte, Luciana Salazar estaría viviendo de los ahorros que le quedaron de su tiempo junto al economista, y su situación se volvería más preocupante con cada día.