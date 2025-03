Luciana Salazar prendió el ventilador contra Martín Redrado y lo fulminó: "Me encantaría que..."

Después de que Angie Balbiani revelara detalles sobre la situación económica de Luciana Salazar y su relación con Martín Redrado, la modelo no dudó en volver a hablar sobre su ex, esta vez sin piedad. La conversación con Balbiani destapó la caja de Pandora, y la vedette aprovechó la oportunidad para expresar su enojo con palabras que no fueron nada amables.

Tras celebrar el séptimo cumpleaños de su hija Matilda, donde Luciana deslumbró con su look, las cámaras de Puro Show la interceptaron para consultarle por sus polémicas publicaciones en la red social X. Fue entonces cuando ella respondió con duras críticas hacia Redrado, acusándolo de falta de responsabilidad como padre, lo que demuestra que todavía no logró superar sus problemas del pasado.

Luciana Salazar fulminó a Martín Redrado

En el ciclo que conducen Pampito y Matias Vázquez en El Trece, la modelo se refirió al retraso de Redrado en cumplir con la manutención de Matilda. Visiblemente molesta, afirmó: "Me encantaría que todos vayan a preguntarle por qué no pasa, qué pasa que demora el tema del pago de la cuota alimentaria, ¿no? Y todas estas cosas, estos manejos que está haciendo en la Justicia que no se sabe por qué lo hace, para amedrentar”.

Luego, agregó que el economista es consciente de su compromiso y aseguró que tiene la obligación de cumplir con el pago, ya que hay una niña involucrada y sus derechos fueron vulnerados durante tres años. Según Salazar, esta situación es inaceptable y una verdadera vergüenza.

Sin embargo, su furia no terminó allí. Luli también resaltó la actitud de Martín con su hija a lo largo de este trayecto: “La abandonó como tres veces, y después venía a pedir de vuelta la revinculación, y no cumple con la cuota alimentaria. O sea, los nenes no son descartables (...) No solo que además es un deber que tiene de tener que pagar... la cuota alimentaria, sino un deber también, una cuestión sentimental, que los chicos tienen sentimientos. No son envases descartables”, dijo, poniendo énfasis en el rol que Redrado debería asumir como padre.

La fiesta que Luciana Salazar no dejó pasar

Mientras todo esto ocurría, Luciana Salazar no dejó que nada empañara el increíble festejo que planeó para su heredera. Aunque la celebración de la niña había sido postergado debido a varios motivos, la espera valió la pena. El evento se llevó a cabo con una ambientación que impresionó a todos, sobre todo a la agasajada, quien lució un espectacular vestido rosa.

El salón estuvo decorado con motivos del dibujo animado Melody, el favorito de Matilda. Además, contó con la presencia de figuras del espectáculo como Barby Franco, Flavio Mendoza y Marcelo Polino, quienes acompañaron a la modelo en este momento tan especial.

Con globos, peluches y juegos inflables, los invitados se divirtieron con la pequeña, quien disfrutó de una calesita y de un especial "Feliz Cumpleaños" desde una estructura en forma de torta. A pesar de las tensiones entre Luciana y Redrado, fue, sin dudas, una fiesta memorable.