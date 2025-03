Revelan de qué vive Luciana Salazar y cómo obtiene su dinero, luego de las múltiples críticas sobre su fastuoso estilo de vida

Luciana Salazar siempre fue una figura que atrajo la atención de los medios y del público por su vida de lujo y sus costosos gustos. Sin embargo, su carrera en los medios parece haber quedado atrás. Hoy en día, lo que realmente genera curiosidad es cómo logra financiar ese nivel de vida. Las redes sociales de Luli, llenas de imágenes en destinos carísimos, nos muestran una vida que parece no conocer límites, pero la pregunta persiste: ¿De qué vive realmente Luciana Salazar?

Hace poco, Angie Balbiani se animó a despejar la incógnita sobre los ingresos de la famosa y contó detalles de una conversación privada que mantuvo con ella. Según Balbiani, Luciana le confesó que su situación económica actual está directamente relacionada con su ex, Martín Redrado.

¿De qué vive Luciana Salazar? La verdad detrás de su lujoso estilo de vida

La modelo le dijo a Angie que había realizado una especie de acuerdo con Redrado que le aseguraba una estabilidad financiera. Este pacto que alcanzó con el economista, según lo que contó la periodista, le garantiza ciertos beneficios económicos, similares a los de un divorcio, pero sin serlo en términos legales. “Lo que me dice es que, cuando se separa de Redrado, tienen una suerte de acuerdo, como si fuera un divorcio en efecto, pero no lo era”, comentó Balbiani en Puro Show.

A través de este entendimiento, Salazar recibió apoyo para el cuidado de su hija, Matilda, con la promesa de que Martín se haría cargo de la manutención hasta que la niña cumpla 18 años. Por el momento, parece que el dinero recibido por este compromiso está llegando a su fin. La propia Luciana le reveló a Balbiani que le está quedando la última plata que tiene de aquel acuerdo. Esto sugiere que podría estar viviendo de los ahorros que le quedaron de su vínculo con el hombre de la política, aunque no se sabe si esto sería suficiente para mantener su vida tan ostentosa.

Las críticas de Yanina Latorre sobre Luciana Salazar

Yanina Latorre, quien ya había destrozado a Luciana Salazar en El Observador, fue consultada por el programa de Pampito sobre las recientes declaraciones de la modelo. “No la destruí, pero me parece indigno lo que hace. Pobre Redrado, el peor polvo de su vida. En la cama, caliente, uno puede prometer todo, pero eso no lo hace padre. En su momento la ayudó, pero eso no lo hace responsable”, expresó la periodista.

Además, opinó sobre la manutención: “Si fuera un padre deudor no podría ni salir del país. No tiene que mantenerla de por vida. Redrado tiene dos hijos, ahora está casado… ¡Soltalo, ya está!”

Cuando le tocó hablar del trabajo de Salazar, Yanina se expresó de nuevo sin ningún tipo de filtro: “No trabaja ni tiene ningún talento. ¡Que nos enseñe a ahorrar! Si Susana, Suar o Tinelli vivieran de sus ahorros lo entendería, ¿pero ella?”, lanzó. Y cerró con una crítica contundente: “Es una mina que no tiene nada para contarnos y lo único de lo que habla todo el tiempo es de Redrado”.