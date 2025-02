Yanina Latorre volvió a liquidar a Luciana Salazar en su programa de radio en El Observador

La especialista en espectáculos Yanina Latorre volvió a criticar ferozmente a Luciana Salazar, mientras repasaba una nota que le hicieron recientemente a la modelo en una famosa revista, la conductora del programa de radio más picante de El Observador (107.9), no dudó en exponer abiertamente todo lo que piensa de la influencer, destrozandola al aire por sus dichos, entre otras cosas.

Este miércoles en el ciclo Yanina 107.9, espacio radial en el que Yanina Latorre conduce junto a Pía Shaw, Gustavo Noriega, Martín Fernández Cruz y Julieta Argenta, estuvieron repasando una entrevista que le hicieron en revista Gente a Luciana Salazar, por lo que la periodista no pudo aguantarse las ganas de exponer sus filosas opiniones sobre el caso de la denuncia por manutención de su hija Matilda que la modelo le hizo a Martín Redrado, además de remarcar que no trabaja en ningún lado, y criticar la forma en la que la influencer expone a su niña en redes sociales. En el video del segmento del programa, que compartió en su cuenta de Youtube el canal @Teloinformachismes, se puede apreciar el contundente momento en el que hablan incisivamente de la modelo.

"Flaca, la chica tiene tu apellido, lo tuviste sola, dejá de meter tipos en el medio. El lo niega, no sos pareja, no te casaste, el tipo está casado y le querés cagar la vida, todo por 3 pesos, por que no trabajas de nada", comenzó el descargo de Yanina Latorre en relación a la disputa legal que la modelo tiene contra su expareja alegando que no percibe manutención por la hija que dice tener en común con el demandado.

"Luciana Salazar me está haciendo un juicio a mi por hablar de ella, pero ¿quién se expone?. Ella dice que yo hablo de la hija, de la hija habla ella, yo opino de lo que ella habla de la hija, yo nunca hablé de la nena, nunca la vi, no la conozco, no sé quién es, y voy a seguir hablando para que veas lo libre que soy, mandame 99 juicios, no cometí ningún delito", apuntó filosamente, fiel a su estilo tajante, dejando en claro que no tiene miedo de exponer lo que piensa de la vida de la influencer.

Continuando con los incisivos comentarios sobre las actitudes que tiene Luciana Salazar frente a la prensa cuando involucra a su hija en las entrevistas, Yanina Latorre sentenció: "Si vos hacés una nota hablando de tu hija y el título es Matilda, la que habló de Matilda fuiste vos, expones vos los derechos del niño, yo como comunicadora o periodista o ciudadana argentina que te leo y consumo, puedo opinar de lo que vos decís". Para rematar, la periodista recordó el momento en el tuvo un cruce con la modelo por la manera en la que se presentó a un evento con la niña. "Ella está enojada porque yo un día la critiqué porque fue a la fiesta de Gente, tapa de los personajes, casi en conc...con la nena y yo dije, no es un lugar para un niño", disparó muy picante la especialista en espectáculos.