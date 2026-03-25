Rosalía se vio obligada a abandonar un show en Milán tras un fuerte percance con su salud: ¿qué le pasó?

Por primera vez, la artista tuvo que cancelar un recital en vivo. Una situación la llevó a dejar el escenario tras cantar solo 13 canciones de las 25 previstas para el exitoso LUX Tour.

Lo que prometía ser una noche consagratoria más en el arrollador LUX Tour de Rosalía, terminó en un dramático final. En su quinta presentación de la gira mundial que viene colgando el cartel de sold out en cada ciudad, la artista catalana se vio obligada a suspender su show en Milán a la mitad del repertorio. El motivo: una intoxicación alimentaria que la dejó sin fuerzas para continuar.

Los medios europeos rápidamente hicieron eco del video que se viralizó en X, donde se ve a una Rosalía visiblemente afectada, pidiendo perdón entre lágrimas a sus fans italianos. "He intentado por todos los medios seguir con el show hasta el final, pero estoy realmente mal y no puedo hacerlo", confesó la cantante frente a un estadio atónito.

La primera suspensión de su carrera Embed - Rosalia Suspension El dato que más alarmó a su entorno y a sus seguidores es que esta es la primera vez en toda la trayectoria de Rosalía que suspende un recital en curso. Conocida por su extrema disciplina y profesionalismo arriba del escenario, la decisión de frenar el espectáculo dejó en claro la gravedad de su cuadro médico.

Según atestiguaron a MDZ, el ambicioso setlist del LUX Tour cuenta con 25 canciones diseñadas para una hora y 45 minutos de puro impacto visual y sonoro. Sin embargo, en Milán, el cuerpo le dijo basta justo en la mitad del show. Rosalía logró aguantar hasta el track número 13, su aclamado cover de Frankie Valli, "Can't Take My Eyes Off You", y luego se retiró del escenario.

"Nos dio muchísima pena" Embed - Parte Del Show De Rosalia La desesperación no solo se vivió arriba del escenario, sino también en el público. Una fanática que viajó especialmente para verla relató el tenso momento que se vivió en el recinto tras el repentino corte del show.