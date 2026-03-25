Javier Milei no se presentó a la mediación del juicio que le inició a Jorge Rial y el periodista lo hundió: "Huye del..."
El conductor enfrentó al presidente con un fuerte posteo en sus redes luego de que no se presentó en la mediación.
Jorge Rial es uno de los periodistas que critica sin filtro y sin temor alguno al gobierno de Javier Milei y al propio presidente. En los últimos días confesó que el mandatario había iniciado un juicio y en las últimas horas fue la primera audiencia.
Sin embargo, y según la palabra del propio conductor de Argenzuela, Javier Milei no se presentó. Esto hizo que el comunicador le dedicara un fuerte posteo en su cuenta de X (antes Twitter) que se viralizó casi al instante.
Todo comenzó cuando el mandatario compartió el tuit de la Oficina de Respuesta Oficial donde calificaban las informaciones que salieron sobre Manuel Adorni como "operetas". Javier Milei tan solo expresó: "Pelear contra el Statu - Quo. Fin."
El filoso posteo de Jorge Rial contra Javier Milei
En ese instante, Jorge Rial lo hundió: "Hoy lo estuve esperando en la mediación del juicio que usted presentó. Pero brilló por su ausencia. Una lástima. Tenía cosas para decirle", expresó en el inicio.
Luego, agregó: "Pero huye del cara a cara; solo lo hace con los periodistas del régimen. Fin". Los usuarios comentaron la publicación y algunos se encontraban a favor de la declaración del periodista y otros defendían al presidente.