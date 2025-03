Luciana Salazar mostró fotos que Martín Redrado no quería que se publicaran: "Me pidió bajo promesa que nunca las muestre"

El reciente cumpleaños de Matilda, la hija de Luciana Salazar, reflotó una larga contienda entre la modelo y su expareja, Martín Redrado. En diálogo con la prensa, la modelo volvió a reclamar públicamente que el economista se haga cargo de la crianza de su nena y pague la cuota alimenticia. Al no recibir la respuesta que esperaba, Luciana Salazar prendió fuego a Martín Redrado con unas publicaciones en redes sociales que lo dejaron expuesto.

"Voy a subir unas fotos que él me pidió bajo promesa que nunca las muestre", adelantó la madre en una historia de Instagram. "La voy a cumplir solo tapando la cara de mi hija porque es a la única que voy a proteger, pero hasta acá llegué con tanta violencia de él para con ella. La negación pública es algo que dudo alguna vez te lo pueda perdonar ella. Siempre cumplí mi palabra hasta hoy. Estas fotos las tiene la Justicia", le aseguró Luciana Salazar al padre "oculto" de su hija.

Luciana Salazar desmintió a Martín Redrado con evidencia dura: las fotos

En las siguientes publicaciones, Luciana Salazar mostró a Martín Redrado en el cumpleaños de su hija: "Estas fotos son el día que Matilda cumplía 3 años y le trajo ese regalo en Nordelta. Las fotos que nunca querías que salgan a la luz. Y de seguro todos los medios que lo protegen ni se harán eco de esto". En las imágenes, se ve al economista abrazando y besando a la menor de edad mientras ambos sonríen a la cámara.

Las fotos de Luciana Salazar que desmintieron a Martín Redrado. Fuente: Instagram @salazarluli

"Un horror que este hombre siga mintiendo con la historia de una menor, a la cual no solo abandonó (económica y emocionalmente) sino que siempre la ocultó públicamente", agregó. Salazar también aseguró que su expareja mintió en sus recientes declaraciones, donde aseguró que no ve a Matilda desde el 2018 y que se casó en 2022 con Lulú Sanguinetti: "Todo lo que dijo en esa nota es mentira".

Qué dijo Martín Redrado sobre Matilda, la hija de Luciana Salazar

En un móvil de "A la tarde", Martín Redrado le contestó a Salazar y fue categórico: "No hay tal cosa como una cuota alimentaria. No tomen la palabra de cada uno, sino que hay un registro en la Justicia en donde está la lista de los deudores alimentarios y no estoy ahí. No hay tal deuda alimentaria", aseguró el economista, quien resaltó su feliz matrimonio con Sanguinetti y afirmó que Matilda es "un tema terminado".

De nuevo a través de Instagram, Luciana Salazar compartió el recorte de la entrevista y analizó a su ex: "Ya con solo mirarle los gestos y que no desmiente que haya documentos firmados en la Justicia de familia, dice todo. Se te van cayendo todas las mentiras". Sobre una última foto de Redrado con Matilda en el cumpleaños número 3 de la nena, la vedette escribió: "Mentir y ocultarla. Sos siniestro con ella. Basta con que este 'hombre' les siga mintiendo a todos".