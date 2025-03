Mónica Farro reveló todo lo que More Rial le robó, tras su paso por LAM: "Me faltó..."

La salida de Morena Rial de la cárcel reavivó viejas historias de la hija de Jorge Rial. En el raid mediático que inició la influencer tras dejar la Comisaría 7ma de San Isidro, donde estuvo alojada durante diez días, habló de todo: la relación con su padre, el vínculo con su hermana, la pelea con Luis Ventura, su madre adoptiva y su familia biológica, entre otros temas.

La reaparición de More generó un fuerte debate en los canales de TV, ya que varios panelistas recordaron los escándalos en los que la hija de Rial se había visto envuelta mucho antes de ser detenida. Una de esas historias refiere a un incómodo episodio que le tocó vivir a Mónica Farro.

El día que Mónica Farro contó cómo fue el robo de Morena Rial

Cuando el escándalo de Morena Rial estallaba en los medios, Mónica Farro recordó la vez que la hija del conductor televisivo le robó en los camarines de LAM y contó qué pertenencias le sustrajo: "Me faltó dinero, la tarjeta y maquillaje". De acuerdo a la vedette y actriz uruguaya, Morena le quitó esas pertenencias con ayuda de una amiga.

En una entrevista con Diario de Mariana (DDM), Farro se refirió al robo de Morena, ocurrido en 2019 cuando ambas coincidieron en el piso de LAM. "Cuando fui a hacer la denuncia no dije quién me robó porque no tenía pruebas. Sí sé que fue ella la que entró al camarín con una amiga".

De acuerdo al testimonio de Farro, semanas después del incidente fue la misma policía la que le confirmó quién había sido la autora del robo: "Después, con el tiempo, la policía me dijo que los gastos que se hicieron con esa tarjeta estaban asociados a una cuenta de Mercado Pago de esta señorita (Morena Rial)".

Según la mirada de Farro, la situación judicial que vive Morena Rial es consecuencia de episodios como el que vivió ella y que fueron "apañados" por el entorno de la influencer.

En 2019, Morena Rial estuvo involucrada en un robo a Mónica Farro. Fuente: captura Mañanísima.

"Era obvio. Hay celulares, robos en hoteles, hay un montón de cosas, esto se pasó de la raya. Acá (N de la R: el robo "escruche") no le hicieron mal a nadie pero... ¿y si pasaba algo?", dijo la uruguaya en aquella oportunidad con DDM.

Hoy, la situación de Morena se asemeja a su etapa previa al paso por la cárcel, debido a los múltiples escándalos mediáticos en los que está involucrada. Recientemente, protagonizó uno nuevo: More Rial maltrató a la novia de su ex y fue noticia.

Las nuevas exigencias que deberá cumplir More Rial para no volver a la cárcel

Morena Rial deberá cumplir con una serie de estrictas condiciones impuestas por la Justicia para mantener su excarcelación y evitar regresar a prisión. Según informó el periodista Mauro Szeta en el programa Intrusos (América TV), el fiscal Patricio Ferrari estableció que la hija de Jorge Rial no podrá tener contacto con personas vinculadas a los prófugos de la causa en la que está imputada por robo. Además, tiene prohibido conducir vehículos que no sean de su propiedad o para los cuales no tenga autorización formal. More Rial tiene nuevas exigencias que cumplir. Foto: archivo.

Estos nuevos requisitos fueron impuestos luego de los incumplimientos judiciales de Morena Rial que la ubicaron a un paso de la prisión. Su nuevo abogado, Miguel Ángel Pierri, tuvo que intervenir para evitar el regreso de la joven a una dependencia policial.

Otra de las nuevas exigencias es que Morena deberá informar su número de teléfono a la fiscalía y mantener activa la geolocalización de su dispositivo móvil. También tendrá que demostrar de manera regular cómo obtiene sus ingresos económicos, presentando pruebas que acrediten su sostenimiento financiero. A esto se suma la obligación de continuar con su tratamiento psicológico y psiquiátrico, con la presentación de certificados de cumplimiento la última semana de cada mes.

Por último, la Justicia determinó que More Rial deberá presentarse en el juzgado con su DNI una vez por semana. En tanto, durante la primera semana de implementación de estas medidas, la joven tendrá que acudir a los tribunales todos los días. El incumplimiento de cualquiera de estas condiciones podría derivar en la revocación de su prisión domiciliaria y su inmediato traslado a una unidad penitenciaria.