En medio de su guerra mediática, More Rial lanzó un inesperado comentario sobre Yanina Latorre

En los últimos días, More Rial fue con todo contra Yanina Latorre. La hija de Jorge Rial lleva tiempo enfrentada con la nueva conductora de América TV debido a los dichos de la periodista en su contra después de su arresto y excarcelación. La guerra entre ambas se reavivó cuando Morena Rial fue tras Lola Latorre, hija de Yanina. Sin embargo, en las últimas horas la mediática le puso pausa a su pelea para hacer una sorprendente declaración.

Después de su liberación, Rial pasó un tiempo haciendo publicidades en redes sociales para mantenerse a flote mientras buscaba un trabajo en los medios. Tras el fiasco de su debut como panelista en El Trece, More Rial planea saltar al streaming y anticipa su llegada filtrando secretos de la farándula desde su cuenta de Instagram. En una de sus recientes publicaciones, la famosa disparó contra una conocida figura del espectáculo y aprovechó para meter a Yanina Latorre.

More Rial pausó la guerra con Yanina Latorre para criticar a Marcela Feudale

En sus historias, More Rial disparó contra Marcela Feudale por su reunión con Juan Manuel Abal Medina, politólogo peronista. La hija de Jorge Rial expresó un filoso escepticismo ante la posibilidad de una candidatura por parte de la panelista de "LAM", y sorprendió al mencionar a Yanina Latorre: "En esta banco a Yanina cuando dijo que ella anda en cosas", dijo Morena, poniéndose temporalmente del lado de la periodista que criticó duramente.

Leyenda

Rial tampoco se guardó su opinión acerca de Marcela Feudale, a quien fulminó de la misma manera en que More Rial lapidó a Charlotte Caniggia: "Este país es joda, ¿de solo reírse de todo en Tinelli a opinar pavadas en 'LAM' pasó a ser candidata? ¿Qué ley va a promulgar? Jajajaja. ¿Me cuentan qué experiencia laboral posee para estar capacitada para ocupar un cargo público? ¿Se va a reír de los chistes de los diputados?", escribió Morena.

El mensaje de More Rial a sus "haters"

La decisión de More Rial de meterse de lleno en el barro mediático ya tiene sus consecuencias, entre las cuales se sumó una nueva ola de repudio y críticas en las redes sociales. Lejos de dejarse amedrentar por los mensajes de sus "haters", la mediática decidió dejarles en claro lo que piensa de ellos con un contundente descargo publicado a su cuenta de Instagram.

El mensaje de More Rial tras la lluvia de críticas. Foto: Instagram @moreerial

"¡Me llegan muchas críticas, es increíble lo patético que tenés que ser para criticarme una y otra vez sin que yo les responda, me dan mucha tristeza! Yo no los conozco y parece que para ustedes soy muy importante, porque no paran de escribirme por DM. Besitos. PD: ¡Vivan sus patéticas vidas criticando a lo que ustedes no pueden llegar! Besos", escribió More Rial contra sus "haters".