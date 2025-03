More Rial recogió el guante y destruyó a Charlotte Caniggia, luego de que la mediática la calificara de "gorda": "Ella se destaca por..."

Desde que salió de la cárcel, la hija del ex conductor de Intrusos parece haber definido una estrategia clara para posicionarse en los medios. En este contexto, no resulta extraño que con el paso del tiempo, More Rial siga apuntando a figuras del espectáculo. Una de ellas es Charlotte Caniggia a quien atacó duramente en las redes sociales.

Aunque en los últimos meses la hija de Mariana Nannis se mantuvo alejada de los focos mediáticos, los comentarios de More Rial en la web la colocaron nuevamente en el centro de las miradas. Después de que Charlotte aseguró que la hija de Jorge solo buscaba fama y ensuciar a la gente, e incluso la llamara 'gorda', la mediática volvió a lanzar artillería pesada en su contra, desatando nuevamente el escándalo.

More Rial recogió el guante y destruyó a Charlotte Caniggia

More Rial no dejó pasar el mensaje que Caniggia publicó en Instagram, y a través de la misma plataforma respondió con dureza: “Se destaca por hacerse la buena, pero con el abogado del diablo se convierte en una 'demonia'”, afirmó. Con estas palabras, no solo contestó el comentario despectivo de la modelo, sino que también mostró que la pelea recién empieza.

More Rial no tardó en reaccionar ante los mensajes de Charlotte Caniggia. Foto: Instagram @moreerial.

La mamá de Francesco y Amadeo no se quedó ahí y publicó más frases dirigidas a Charlotte: “Ella no existía, estaba cartoneando prensa y ahora está en todos los portales”. En sus declaraciones, además se refirió al supuesto amorío entre Charlotte y su amigo y abogado, Alejandro Cipolla: “Una lástima que no se animó a blanquear su romance con Alejandro, para mí el motivo es que prefiere el jueguito de amantes”.

More Rial y Charlotte Caniggia: ¿un cruce que no termina?

Todo comenzó cuando un seguidor de More Rial le preguntó qué opinaba sobre la exparticipante del Bailando y su respuesta, que involucraba a Cipolla, dio inicio a este ida y vuelta cargada de indirectas. Charlotte respondió llamándola “patética” y utilizando un calificativo despectivo que desató la furia de la influencer. Aunque Caniggia borró el mensaje, ya era demasiado tarde: las redes no perdonan, y el comentario llegó a oídos de Rial.

El mensaje de Charlotte Caniggia que provocó la dura respuesta de More Rial. Foto: Instagram @chcaniggia_n.

Por otro lado, esta no es la primera vez que la heredera de Jorge Rial tiene enfrentamientos con figuras de la farándula. En días recientes, también se cruzó con Ángel de Brito, quien no se guardó nada y respondió con un tuit cargado de insultos. Estos episodios demuestran que Morena sigue acaparando titulares con sus declaraciones y polémicas, algo que parece estar lejos de terminar.

Mientras tanto, la modelo sigue enfocada en su relación con Roberto Storino y en su vida fuera de las cámaras, pero este cruce con More dejó en claro que las palabras no tardan en resonar cuando se trata de personalidades del medio. El tiempo dirá si este intercambio finaliza aquí o si hay más capítulos por delante.